HDP'li Gergerlioğlu'ndan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a: Haddini bil; HDP’den İçişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı da olur!

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu ülkenin HDP'li İçişleri Bakanı'na tahammülü yoktur" sözüyle gündeme gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a yanıt verirken, "Sen milletin işlerini idare etmekle görevli bir memursun haddini bil! Sen bu sözleri bu ülkenin 3. büyük partisine söyleyemezsin!" dedi. Yavuz, konuşmalarını Twitter hesabından paylaşarak kendisini etiketleyen Gergerlioğlu'nu engelledi.

HDP'li Gergerlioğlu, Gebze'de düzenlenen Nevruz etkinliğinde,"Bu ülkenin PKK'lı, HDP'li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur" diyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a yanıt verdi.

Gergerlioğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 5 yılı aşkın süredir tutuklu olmasına işaret ederek, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı’nın en büyük adaylarından birisi olduğu için o zindanlarda tutulduğunu bu ülkenin tüm insanları biliyor!" dedi. Türkiye'de en pahalı ekmeğin Kocaeli'nde olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Sana yerini hatırlatıyorum ve görevini hatırlatıyorum. Sen bu şehrin ekmek sorununu halledememişsin" dedi.

Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Valisi sen kimsin ya? Sen devletin bir memurusun! Sen hangi hakla millete karşı mücadele ediyorsun? Sen milletin işlerini idare etmekle görevli bir memursun haddini bil! Sen bu sözleri bu ülkenin 3. büyük partisine söyleyemezsin! Eğer ki siyasal alana girmek istiyorsan buyur gel! AK Parti’den adaylığını koy çık karşımıza al boyunun ölçüsünü! Yahu sana açıkça söyleyeyim Kocaeli Valisi; bu ülkede HDP’den 2 bakan oldu sizin o bakanlarınızdan bin kat daha ahlaklı, dürüst bir şekilde bakanlık yaptı ve daha onlarca da bakan olacak, bunu çok iyi bil! Şunu da iyi bil ki HDP’den İçişleri Bakanı da olur Cumhurbaşkanı da olur!

Sevgili Selahattin Başkan zulmen içeride. Neden onun içeride olduğunu sadece HDP’den değil, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı’nın en büyük adaylarından birisi olduğu için o zindanlarda tutulduğunu bu ülkenin tüm insanları biliyor! Bu çok açık bir gerçek. Kalkmışsınız böyle saçma ve hukuksuz laflar söylüyorsunuz! Yerinizi bilmiyorsunuz! Sana yerini hatırlatıyorum ve görevini hatırlatıyorum Kocaeli Valisi! Yahu bu ülkede en pahalı ekmeği neresi yiyor arkadaşlar? Kocaeli yiyor. Kocaeli Valisi sen bu şehrin ekmek sorununu halledememişsin kalkmışsın 'HDP’den İçişleri Bakanı olmaz!' Hadi oradan haddini bil!"

Yavuz, Gergerlioğlu'nu engelledi

Vali Seddar Yavuz, Twitter hesabından konuşmalarından kesitler paylaşan ve kendisini etiketleyen Gergerlioğlu'na cevap vermezken Twitter'dan engelledi.

Gergerlioğlu Yavuz'u etiketlediği son tweet'inde "Demirtaş, zulmen içeride! Bu ülkenin en büyük Cumhurbaşkanı adayı olduğu için cezaevinde! Yerinizi bilmiyorsunuz! Sana yerini ve görevini hatırlatıyorum @SeddarYavuz! Bu ülkede en pahalı ekmeği Kocaeli yiyor!" yazmıştı.

TIKLAYIN - Kocaeli Valisi Yavuz: Bu ülkenin HDP’li içişleri bakanına tahammülü yoktur