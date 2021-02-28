HDP'li Gergerlioğlu'ndan AKP'li Özlem Zengin'e belgeli "çıplak arama" yanıtı: Gerçeği örtmek nafile çaba, söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci!

Hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in "çıplak arama uygulamasının olmadığı" iddiasına suç duyurusuyla yanıt verdi. Suç duyurusunda, Uşak'ta gözaltına alan kadın öğrencilerin çıplak aramaya, otur-kalk uygulamasına, tehdit ve şantaja maruz kaldığı, temel gereksinimlerine izin verilmediği kaydedildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gergerlioğlu, “Ve işte belgesi!!! Uşak'taki öğrencilerin suç duyurusu! 'İnanamıyorum' dedi, 'Onurlu kadın 1 yıl beklemezdi' dedi! Ama kral çıplak, bana ne kadar iftira edilse de var! Gerçeği örtmek nafile çaba. Çıplak arama var. Söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci!!!” ifadesini kullandı.

20 Ocak 2021 tarihli suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

“Müvekkil 31.08.2020 günü sabah saat 06.00 sularında ikâmet adresinden gözaltına alınmış ve İzmir Bozyaka’da bulunan Çevik Kuvvet Polis Merkezi’ne götürülmüştür.

“Polis tehdit ve şantajda bulundu”

"Burada belirli bir süre kalan müvekkil gece saatlerinde Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’te getirilmiştir. Giriş işlemlerinin ardından isminin … olduğu bilinen ve bulunduğu yerde kıdemli olduğu düşünülen polis memuru kişi, müvekkile ve orada bulunanlara hitaben ‘Hata yaptınız, devlete yanlış yaparsanız buradan çıkamazsını’ şeklinde tehdit ve şantajda bulunmuştur.

“Müvekkile, üstünde bulunan her şeyi çıkartması söylenmiştir”

Akabinde müvekkil ve beraberinde bulunan kız öğrenciler üst aramasına alınmıştır. Binada boş bir odaya alınan müvekkile, üstünde bulunan her şeyi çıkartması söylenmiştir. Önce tişörtünü ve üst iç çamaşırını çıkaran müvekkil önünü ve arkasını döndükten sonra tişörtünü giymiştir.

“Alt ve üst iç çamaşırları çıkarttırıldı”

Akabinde, alt kısımda bulunan kıyafetlerini de çıkartması söylenmiştir. Müvekkil, ‘İzmir’de altını çıkarttırmamışlardı’ dediğinde, bağırarak, ‘Çıkaracaksın’ denmiştir.

“Otur kalk yaptırıldı”

Müvekkil korkarak ve utanarak pantolonu ve alt iç çamaşırını çıkarmak zorunda kalmıştır. Tekrar öne ve arkaya döndürüldükten sonra otur kalk yaptırılmış ve hızlıca giyinmesi emredilmiştir. Müvekkil ağlayaraka üzerini giyinmiş ve üçer kişilik gruplar halinde nezarete konmuştur.

"Avukatı olmadan sorgulandı"

Nezarette de ağlamaya devam eden müvekkil kısa bir süre sonra nezaretten alınmış ve bir odaya götürülmüştür. 5 tane erkek polisin bulunduğu odaya alınan müvekkil burada “mülakat” adı altında yanında avukatı bulunmaksızın sorgulanmıştır.

Odada bulunan polis memurlar müvekkilime ‘İsim verirsen çıkarsın ailen de dışarıda, seni onlara teslim ederiz, isim vermezsen hem sana hem de ailene zarar veririz, hatta savcıyı ararız, uslu durmadığını söyleriz” şeklinde tehdit ve şantajlarla müvekkilin üstüne gitmişlerdir. Bununla da yetinmeyip müvekkile ‘Fotoğrafların elimizde, her şeyi biliyoruz, seni takip de ettik’ diyerek usulsüz ve kanuna aykırı olarak müvekkilimden bilgi almaya çalışmışlardır.

Müvekkilim, avukatı olarak bizler yanında olmadan bir şey söylemek istemediğini belirttiğinde ‘Avukatın filan yok lan, konuş yoksa kötü olur’ şeklinde müvekkili tehdit etmişlerdir. Müvekkilim ağlamaktan dolayı kendinden geçince nezarete tekrar götürülmüştür.

"Psikolojik şiddet uygulandı"

Gözaltında bulunduğu süre boyunca da türlü eziyet ve işkencelere maruz kalan müvekkilime sürekli olarak psikolojik baskı uygulanmıştır. Müvekkilim lavaboya gitmek istediğinde ‘Sizle mi uğraşacağız, tutun biraz’ şeklinde cevap almıştır. Müvekkilim gözaltı sırasında regl olduğunu belirtmiş ve kadın polis memurundan çantasında bulunan pedi istemiştir. Kadın polis memuru ‘Ped yasak’ diyerek müvekkilimin en temel gereksinimi dahi vermeyerek müvekkile işkence ve eziyeti reva görmüştür.

"Ped verilmedi"

Akabinde müvekkil başka bir erkek memura utanarak durumu izah etmiş ve bu şekilde zorla çantasında bulunan pede ulaşabilmiştir. Yine gözaltı müddetince istediği başkaca temel gereksinim maddeleri ‘Sizin burada hizmetçiniz yok’ denilerek reddedilmiştir.

"Gözaltı süresi uzatıldı"

Müvekkil 5 gün boyunca gözaltında kaldıktan sonra Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarışmıştır. CMK gereki en fazla 4 gün olan gözaltı süresinin uzatılamasına yönelik ayrıca bir karar alınmamıştır. Böylelikle müvekkil, hakkında geçerli bir gözaltı kararı olmaksızın gözaltında tutulmaya devam edilmiş ve hürriyeti tahdit edilmiştir.

Müvekkil yaşamış olduğu bu sıkıntılardan dolayı çeşitli fiziki ve psikolojik sağlık sıkıntıları çekmiş ve tedavi olmuştur. Genç bir öğrenci olan müvekkilim okulunu dahi bırakmak istemiş ve psikolojik deste almıştır.

Özetle, savcılığınızca tespit edilecek şüphelilerin, görenlerin, gereklerine aykırı davranarak müvekkilin üstünde bulunan kıyafetlerin tamamen çıkartmasını sağlaması, mülakat adı altında erkek polisler tarafından tek başına sorguya alınması ve türlü şekillerde tehdit ve şantaja uğraması, temel gereksinimileri dahi verilmeden günlerce gözaltında tutulması hususları birlikte değerlendirilerek işbu suç duyurusunu yapma zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda izah edilen ve re’sen nazara alınacak nedenlerden dolayı şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla talep ederim”

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi.

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, kadınlara, "Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım" dendiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Yazıklar olsun" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' açıklamasına ilişkin "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar" diye konuştu.

Zengin, çıplak arama iddialarını reddederek "O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” görüşünü savundu.

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