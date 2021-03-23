HDP'li Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için AYM'ye başvurdu

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Gergerlioğlu başvurusu öncesinde, HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte gittiği AYM önünde gazetecilere açıklama yaparak, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi.

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Gergerlioğlu, daha sonra, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

Milletvekilliğinin düşürüldüğü 16 Mart'tan sonra Meclis'ten ayrılmayarak kararı protesto eden Gergerlioğlu, 21 Mart Pazar günü Meclis'te gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Gergerlioğlu, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.