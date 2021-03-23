AYM'ye başvuracak Gergerlioğlu: Zulümleri eleştirdiğim için mi bana bunlar yaşatılıyor

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki yargı kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. AYM önünde açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, “Oyunuza sahip çıkın, oyunuzla dalga geçiliyor. ‘İnsanım’ diyen buna nasıl itiraz etmez” dedi.

AYM'ye çağrı yapan Gergerloğlu, "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Anayasa uygulanmadıktan sonra bu topraklarda neye güvenebilirim. Siyasi iktidar yargıyı ele geçirmiş olabilir. Ama son kale, Anayasa Mahkemesi buna dur diyebilir. Ben bu mahkemeden adalet bekliyorum. Ben bir ton insan hakkı ihlaline uğramış bir insanım. Zulümleri eleştirdiğim için mi bana bunlar yaşatılıyor" diye konuştu.

TBMM'de gerçekleştirdiği 'adalet nöbeti' sırasında gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen videonun sahte olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, "Yalan ve iftira dolu bir videoyu, yalan ve iftira olduğunu bildiği halde görevlilerine tutanak tutturarak resmi evraka ekletmiş. Kime güveneceğiz biz ya" dedi.

"Resmi evraka sahte video ekletmiş, yazıklar olsun" diyen Gergerlioğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u istifaya davet etti.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Gergerlioğlu, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.