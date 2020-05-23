HDP'li Gergerlioğlu, kayyım eylemine polis müdahalesini anlattı: O kadar pervasızdılar ki amir beni korumaya çalıştı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 21 Mayıs günü Ankara'da düzenlenen kayyım protestosu sırasındaki polis müdahalesinin şiddeti nedeniyle bir polis amirinin kendisini korumaya çalıştığını söyledi. Bir polis memurunun kendisine saldırdığını söyleyen Gergerlioğlu, "Bu muameleler böyle devam edemez. Milletle mücadele edemezler" dedi.

HDP Ankara İl Örgütü’nün kayyım atamalarını protesto etmek amacıyla 21 Mayıs’ta yapmak istediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde kendisine de saldırıldığını açıklayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşananlar karşısında bir polis amirinin ‘abartmayın’ diyerek kendisini koruma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Belki dinlemeyecekler ama yarın bir gün kendilerine bu sözlerin söylendiğini hatırlayacaklar. O gün hukuk önünde hesap verdikleri gün olacak” dedi.

Mezopotamya Aajansı'ndan Emrullah Acar’a açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, “Kayyum atanmasını, irade gaspına karşı sözümüzü söylemek istedik ama engellendik. Kameralar karşısında sadece basın açıklaması yapmak istiyorduk, ama otobüsler ile ses çıkararak, sesimizin duyulmasını engellemeye çalıştılar” dedi.

"Bize yapılan millete yapılmıştır"

Anayasal haklarını kullanmak istediklerini söyleyen Gergerlioğlu, “İki milletvekili ve eş başkanlarla oradaydık, yaptığımız açıklamadan polisler rahatsız oldu. Açıklama esnasında araç çalıştırılarak, gürültü yaptılar. Açıklama esnasında kontağı kapatmaları yönünde uyarılarda bulunmak ile meşgul kaldık, çünkü açıklamamızı ilkel bir şekilde engellemeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

Açıklama yaptıkları sırada gazetecilerin apar topar uzaklaştırıldığını dile getiren Gergerlioğlu, “O kadar pervasızca davrandılar ki, yaptığımız uyarılara saygısız tavırlarla karşılık verdiler. Ben milletvekiliyim, halkın iradesini temsil ediyorum, bundan dolayı birtakım haklarımız var. Bize yapılan saygısızlıklar, millete yapılmış saygısız muamelelerdir” diye konuştu.

"Kameraların olmadığı bölgede devam etti"

Olay anına kaydedilen görüntülere dikkat çeken Gergerlioğlu, saldırının bina girişinde, kameraların görmediği bölgede devam ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Görülmeyen alanda polisler bana tekme atmaya çalışıyorlardı. Üzerime saldırmaya çalıştılar, bu tavırları gören bir amir beni kendi memurlarından korumaya çalıştı. Polisler o kadar pervasızlardı ki, bir polis memuru orada bana saldırma cesareti gösterdi. Amirleri ‘Bu kadar da abartmayın’ diyerek, beni korumaya çalıştı. Bu kadar pervasız, hukuksuz bir tavrı sürdürdüler. Dün bize yapılan uygulama, ne kadar kin dolu olduklarını gösterdi. Bir partinin kolluk kuvvetleri olmamaları yönünde çok dil döktüm, yarın bir gün hukuk önünde hesap vereceklerini, yanlarına kâr kalmayacağını uzun uzun anlattım, hatırlatmalarda bulundum. Belki dinlemeyecekler ama yarın bir gün kendilerine bu sözlerin söylendiğini hatırlayacaklar. O gün hukuk önünde hesap verdikleri gün olacak. Bu muameleler böyle devam edemez. Milletle mücadele edemezler.”

Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

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