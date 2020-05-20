HDP Ankara İl Örgütü'nün kayyım eylemine polis müdahelesi: İl Eş Başkanı Parlak ve 7 kişi gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atanmasına karşı açıklama yapılmak istenmesine polis müdahale etti. İl Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak ile sekiz kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Bir kez daha kayyım atanmasını protesto etmek isteyen partililere polis, "Valilik izni olmadığı" gerekçesiyle müdahale etti. Parti binasından çıkan partililere polis izin vermeyerek, darp etti. HDP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Alişan Şahin, polisler tarafından yere yatırılarak, ters kelepçelendi.

Mezopotanya Ajansı'nın haberine göre HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi KHK’li Sosyolog Veli Saçılık da polisler tarafından gözaltına alındı.

Müdahale sırasında HDP üyeleri HDP Hakkari eski Milletvekili Nihat Akdoğan, Deniz Akil, Zeyno Bayramoğlu, Mehmet Şerif ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.