HDP'li Gergerlioğlu, geçen yıl ölen KHK'lı polisin yatağa kelepçeli fotoğrafını paylaştı: 35 gün bu hastayı yatağa kelepçelemek, işkence suçu!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kütahya Tavşanlı Cezaevi'nde Covid-19'a yakalanan ve 1 yıl önce hayatını kaybeden KHK'lı polis memuru Veysel Atasoy'un hastane yatağına kelepçelenmiş fotoğrafını paylaştı. Atasoy'un gecikmeler ve ihmaller sonucu öldüğünü belirten Gergerlioğlu, "35 gün bu hastayı yatağa kelepçelemek, işkence suçu!" dedi.

Gergerlioğlu, Tavşanlı Cezaevi'nde tutuklu olan ve pandeminin başlamasından birkaç ay sonra hayatını kaybeden KHK'lı Veysel Atasoy'un ölümünün birinci yılında, yatağa kelepçelendiğini gösteren fotoğrafı paylaştı.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Tavşanlı cezaevinde KHK'lı mahpus polis Veysel Atasoy'un gecikmeler ve ihlaller sonucu ölümünün 1. yılında, 35 gün boyunca yatağa kelepçelenmiş fotoğrafı ortaya çıktı! Takipsizlik verip kapatmaya çalıştılar ama itiraz edildi. 35 gün bu hastayı yatağa kelepçelemek, işkence suçu!

Koğuştakilerin dilekçeleri işleme alınmadı, etkin soruşturma yapılmadı. Tavşanlı hastanesine geç gitti, geç sevk oldu Kütahya'ya. Jandarma komutanı yoğun bakımdan, servise çıkması için doktorlarla tartıştı. Tüm ihlaller sonucu genç yaşta cinayet gibi kelepçeli ölüm gerçekleşti.

Konu takibimizde, peşini bırakmayacağız. Soru önergesiyle Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettik. Hukuk önünde bu skandalın hesabı verilmeli, sümenaltı ettirmeyeceğiz."