HDP'li Gergerlioğlu: Çıplak arama uygulamasıyla ilgili soruşturma başlatmayan Uşak Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağım

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çıplak arama uygulamasıyla ilgili hâlâ soruşturma başlatmayan Uşak Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Uşak Emniyet Müdürü’nün şahsı hakkında hakaretlerde bulunduğunu ve görevini aksattığını belirten Gergerlioğlu, çıplak aramaya maruz kalan kadınların uğradığı mağduriyet konusunda da idari soruşturma başlatılmadığını ifade etti.

"Cümle alem çıplak arandım diyor, kabul etmiyorlar"

“Günlerdir çıplak arama konuşuluyor ama iktidar bunu kabul etmiyor” diyen Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

“Cümle âlem ‘çıplak arandım’ diyor, ‘öyle şey olur mu?’ diyorlar. ‘Silivri soğuktur’ diye dalga geçiyorlar. İnsanların korku ve utanç duygularıyla dalga geçen anlayış var. Meclis’te basın toplantılarında yıllardır hak ihlallerini anlatıyorum. Bir kere birine hakaret etmedim. Gerçekleri söyleyince insanlara iftira atabiliyorlar. Ben gündeme getirdiğim konulara inanmasam, zaten gündeme getirmem. Güvendiğim için bu konular gündem oluyor.”

"Hakarette bulundu, görevini aksattı"

Çıplak arama gerçeğinin üzerinin örtülmek istendiğine dikkat çeken Gergerlioğlu, “Uşak Emniyet müdürü şahsıma yönelik yalan ve hakaretlerde bulunmakla kalmadı görevini de aksattı. Çıplak aranan genç üniversiteli kadınların uğradığı mağduriyet konusunda tek bir idari soruşturmada başlatmadı. Bu suçları işleyip iftira atanlar için gerekli işlemleri yapacağız. Gözaltına alınabilir, cezaevine girebilirsiniz. Her insanın onuru vardır. Şok içinde kaldım. Türkiye’de kadınlar, erkekler, siyasetçiler gazeteciler çıplak arandıklarını ilk defa ilan ettiler. Dün Genel Kurul’da, CHP Milletvekili Tuncay Özkan da ilk kez tutuklandığı zaman çıplak aramaya uğradığını söyledi. Bunu söylemek kolay değil ama o bunu yaptı. Eren Erdem de bunu açıkladı. Utanç ve korkularını aşarak bunların söylenmesinin ardından ben hedef oldum. Bir insanın ifade özgürlüğü ile ilgili bir sunum yapmasından sonra linç edilmesi kadar şoke edici bir hadise olur mu?" diye sordu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pek çok hak ihlali ile beraber "Çıplak arama"yı gündeme taşıyan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "FETÖ'cü terörist" dedi. Süleyman Soylu'nun kendisine iftira attığını belirten Gergerlioğlu ise "Yarın Soylu mağdur olsa onun da hakkını ararım" diye konuştu.

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