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CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkûmu Adalet Bakanı'na sordu

02 Aralık 2020 18:55

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde Aslıhan Gençay adlı mahkûma çıplak arama yapıldığı iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

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