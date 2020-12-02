CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkûmu Adalet Bakanı'na sordu

Tanrıkulu, Aslıhan Gençay adlı mahkumun 4,5 yıl boyunca üç farklı cezaevinde hükümlü olarak kaldığını ve şartlı tahliyesine bir yıl kala kendi talebi üzerine açık cezaevine nakledilmesine karar verildiğini belirtti.

Tanrıkulu, Gençay'ın 22 Ekim’de nakledildiği Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne girişinde infaz koruma memurlarının “çırılçıplak soyunması” istediğini ve "biz böyle istiyoruz" yanıtını aldığını söyledi.

Tanrıkulu, Gençay’ın tepki gösterip itiraz etmesi üzerine, infaz koruma memurlarının “Her cezaevinin kuralı kendine göredir, biz böyle bir kural koyduk, böyledir, sen bizi tehdit mi ediyorsun?” yanıtını verdiğini öne sürdü.

Tanrıkulu ayrıca, Aslıhan Gençay'ın Sivas Kapalı Cezaevi girişinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve kronik astım hastası olduğunu belirtti.

CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e şu soruları yöneltti: