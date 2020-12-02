CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkûmu Adalet Bakanı'na sordu

Tanrıkulu, Aslıhan Gençay adlı mahkumun 4,5 yıl boyunca üç farklı cezaevinde hükümlü olarak kaldığını ve şartlı tahliyesine bir yıl kala kendi talebi üzerine açık cezaevine nakledilmesine karar verildiğini belirtti.
Tanrıkulu, Gençay'ın 22 Ekim’de nakledildiği Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne girişinde infaz koruma memurlarının “çırılçıplak soyunması” istediğini ve "biz böyle istiyoruz" yanıtını aldığını söyledi.
Tanrıkulu, Gençay’ın tepki gösterip itiraz etmesi üzerine, infaz koruma memurlarının “Her cezaevinin kuralı kendine göredir, biz böyle bir kural koyduk, böyledir, sen bizi tehdit mi ediyorsun?” yanıtını verdiğini öne sürdü.
Tanrıkulu ayrıca, Aslıhan Gençay'ın Sivas Kapalı Cezaevi girişinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve kronik astım hastası olduğunu belirtti.
CHP'li Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e şu soruları yöneltti:
- Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre tüm cezaevlerinin girişlerinde mahpuslara çıplak arama uygulaması yapılmakta mıdır?
- Sivas Kadın Açık Cezaevine gelen tüm hükümlülere çıplak arama uygulaması yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
- Yüksek Güvenlikli Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinden Sivas Kadın Açık Cezaevine nakledilen Aslıhan Gençay'a çıplak arama dayatması yapılmasının izahı nedir? Her cezaevinin kuralları farklı mıdır?
- İnfaz koruma memurlarının Aslıhan Gençay'a çıplak arama yapmak istemesinin ve cezaevine giren herkese çıplak arama yapmalarına rağmen Aslıhan Gençay hakkında "hiçbir şekilde kendini aratmıyor" ifadeleri ile tutanak tutulmasının gerekçesi ve izahı nedir?
- Dört buçuk yılın sonunda iyi halli olduğu için açık cezaevine gönderilen ve denetimli serbestlikle salıverilmesi gereken Aslıhan Gençay'a bir gecede kötü halli denilmesinin gerekçesi ve izahı nedir?
- İnfaz koruma memurlarının çıplak arama dayatmasına itiraz etmesi sebebiyle iyi hali ortadan kaldırılıp yeniden kapalı cezaevine gönderilen Aslıhan Gençay'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının sorumlusu kimdir?
- Kronik astım hastası olan ve cezaevinde karantina koğuşunda tutulan Aslıhan Gençay'ın yaşam hakkının korunması için Bakanlığınız ne tür tedbirler almaktadır?
- Tahliyesi engellenen Aslıhan Gençay'ın pandemi koşulları da dikkate alınarak denetimli serbestlikle tahliyesine karar verilmesinin önünde bir engel var mıdır?