HDP’li Gergerlioğlu: Ankara Emniyet Müdürü işkence için açıklama yapmıyor ama mesleği gazetecilik olanların tepesinde yargı sopası sallıyor!

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, T24 yazarı Tolga Şardan ve 2018 yılında T24'ten ayrılan Miray Tamer'in, Şardan'ın Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkındaki yazıları nedeniyle 'Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrılmasına tepki gösterdi.
Gergerlioğlu Twitter hesabından, "Ankara Emniyet Müdürü işkence için açıklama yapmıyor ama mesleği gazetecilik olanların tepesinde yargı sopası sallıyor, kamusal gücünü kullanıyor!" ifadesini kullandı.
T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, T24 yazarı Tolga Şardan ve 2018 yılında T24'ten ayrılan Miray Tamer'in, Şardan'ın Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkındaki yazıları nedeniyle 'Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrıldı.
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