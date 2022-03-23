HDP'li Gergelioğlu'ndan istifa eden Koranel'e: İşkence raporunu açıklamayan başkan olarak gidiyorsun

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa etti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu, Ankara Barosu yönetiminin hazırladığı işkence raporunu açıklamadığı için daha önce eleştirilerde bulunduğu Koranel'e “İşkence raporunu açıklamayan başkan olarak gidiyorsun. Ne desen boş artık!" dedi.

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Eski Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçilmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla Ankara Barosu Başkanlığı’na gelen Kemal Koranel, Ankara’daki bir otelde bugün düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Koranel, istifa açıklamasında “Başkanlık görevini üstlendikten sonra, vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır. Ankara Barosu’nu köklü geleneklerine uygun şekilde ortak akılla, mesleğe ve meslektaşlara hizmet etme yolundaki azmim ve gayretime sistemli bir şekilde engel olma planları devreye sokulmuştur” dedi.

Gergelioğlu'nun Koranel'in istifasının ardından Twitter'da yaptığı açıklamada "56 gündür Ankara Barosuna soruyordum 'Niye işkence raporunu açıklamıyorsun' diye. Sonunda istifa etmiş! İstifa ederken "aslında raporun yayınlanmasından yanaydım ama çoğunluğa uydum" demiş. İşkence raporunu açıklamayan başkan olarak gidiyorsun Kemal Koranel. Ne desen boş artık!" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Ankara Barosu yönetiminin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde "FETÖ" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddialarını araştıran insan hakları merkezi üyesi avukatların hazırladığı raporu açıklamamasının ardından Baro içinden birçok tepki gelmiş, istifa edenler olmuştu.

Son olarak eski AİHM Yargıcı ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Rıza Türmen de istifa etmişti.

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