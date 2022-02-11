HDP'li Gergerlioğlu: Ankara Barosu'nun açıklamaktan kaçındığı işkence raporunu okudum; gözaltındakilere hakaret, küfür, darp, cinsel işkence tehdidi, her şey var!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ankara Barosu'nun açıklamaktan kaçındığı işkence raporunu okudum. Gözaltındakilere hakaret, küfür, aşağılama, darp, cinsel işkence tehdidi vb. her şey var!" açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu, "Peki rapor hala niye açıklanmıyor ve suç duyurusu yapılmıyor?" sorusunu yöneltti.

Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara Barosu'nun nun açıklamaktan kaçındığı işkence raporunu okudum. Gözaltındakilere hakaret, küfür, aşağılama, darp, cinsel işkence tehdidi vb. her şey var! Rapor uluslararası rapor niteliğine haiz. Peki rapor hala niye açıklanmıyor ve suç duyurusu yapılmıyor?"

Ne olmuştu?

Ankara Barosu yönetiminin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde "FETÖ" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddialarını araştıran insan hakları merkezi üyesi avukatların hazırladığı raporu açıklamamasının ardından Baro içinden birçok tepki gelmiş, istifa edenler olmuştu.

Son olarak eski AİHM Yargıcı ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Rıza Türmen de istifa etmişti.