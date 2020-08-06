HDP'li Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu: Diyarbakır'da Covid-19 hastalarına yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamıyor, farkında mısınız?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır’da her gün yüzlerce Koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, Covid-19 hastalarına, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığını söyledi.
Diyarakır'daki salgın tablosunu Meclis gündemine taşıyan Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Diyarbakır'da Covid-19 hastalarına yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamıyor, farkında mısınız?" diye sordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlamasıyla istemiyle verilen soru önergesinde Paylan, "Diyarbakır’da yoğun bakım servislerinde yer bulunamadığının farkında mısınız? Diyarbakır’da her gün yüzlerce yeni vaka çıkarken, Türkiye genelinde nasıl 1000 vaka açıklıyorsunuz?" sorularını sordu.
Paylan, Koca'ya şu soruları yöneltti:
- Diyarbakır’da yoğun bakım servislerinde yer bulunamadığının farkında mısınız?
- Diyarbakır’da her gün yüzlerce yeni vaka çıkarken, Türkiye genelinde nasıl 1000 vaka açıklıyorsunuz?
- Düşük açıkladığınız vaka sayılarının, halkı rehavete sürüklediğinin farkında mısınız?
- Diyarbakır’da devlet hastanelerinin yetersiz kalması nedeniyle, özel hastanelere yatmak zorunda kalan Koronavirüs hastalarından yüksek ücretler talep edildiğini biliyor musunuz?