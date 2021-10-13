HDP'li Garo Paylan: Pandora'nın kutusundan yandaş müteahhitleriniz çıktı

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Ülkemizde 1 trilyon lira vergi toplayacağız bu sene, 2021 yılında. Kim ödüyor vergiyi? Tamamına yakınını yoksullar ödüyor. Niye? Çünkü, gelir ve servet üzerinden vergi almıyorsunuz. Şu anda Türkiye'deki toplam servetin yüzde 55'i nüfusun yüzde 1'inin elinde. Onların zenginleri vergilendirmek gibi bir dertleri yok! Adalet mi bu?" diye sordu.

Paylan mecliste yaptığı konuşmasında, "Paradise Papers" belgelerinden Türkiye'den hükümetle iş yapan şirketlerin vergi cenneti ülkelere vergi aktardıklarının ortaya çıkmasını gündeme getirdi.

"Toplam servetin yüzde 55'i nüfusun yüzde 1'inin elinde"

Türkiye'de 2021 yılında 1 trilyon lira vergi toplanacağını belirten Paylan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ülkemizde vergiyi kim ödüyor ya? 1 trilyon lira vergi toplayacağız bu sene, 2021 yılında. Kim ödüyor vergiyi? Tamamına yakınını yoksullar ödüyor. Niye? Çünkü, gelir ve servet üzerinden vergi almıyorsunuz. Şu anda Türkiye'deki toplam servetin yüzde 55'i nüfusun yüzde 1'inin elinde. Adalet mi bu? Bunu bizim önümüze koymamız gerekmiyor mu? "Bu ülkenin servetinin yüzde 55'i nasıl nüfusun yüzde 1'inin elinde olur?" diye sormamız gerekmiyor mu? Biz soruyoruz ama iktidar oralı değil, tüyleri bile kıpırdamıyor."

"En yoksul yüzde 20 gelirden yüzde 5 pay alıyor"

"Niye? Çünkü onlardan yanalar, yüzde 1'den yanalar, yandaş müteahhitten yanalar; onlar yoksullardan yana değiller. Bakın, bu ülkede gelirin yüzde 50'sini en zengin yüzde 20'lik kesim kazanıyor yani yüzde 20 bütün toplam gelirin yarısını alıyor. En yoksul yüzde 20 gelirden yüzde 5 pay alıyor. Büyük bir adaletsizlik var. Yirmi yıl önce mağdur edebiyatı yapanlar, yirmi yıl önce yoksullara "Yoksullukla mücadele edeceğim." diyenler zenginleştiler. Onların zenginleri vergilendirmek gibi bir dertleri yok.”

"Paraları kaçıranlara "Neden götürdün?" diye sormuyor"

“Bu ülkenin kanını sömürenlere, kimse "Nereden buldun?" diye sormuyor; onlar, paraları vergi cennetlerine kaçırıyorlar, kimse "Neden götürdün?" diye sormuyor, kimse onları vergilendirmiyor.

Bakın, burada Maliye Bakanlığının bürokratları oturuyor, Maliye Bakan Yardımcımız oturuyor. Ona Komisyonda da sorduk: "Milyarlarca dolar yurt dışına kaçırılıyor, siz bu kişilere bu parayı 'Nereden buldun?'" diye sordunuz mu? Var mı öyle bir yürek acaba? Öyle yürek yemiş bir vergi kontrolörü var mı acaba? Yok. Niye? Sarayın müteahhitleri çünkü, sarayın yandaş müteahhitleri çünkü onlar. Öyle bir yürek yok onlarda.”

"Pandoranın kutusundan yandaş müteahhitleriniz çıktı"

"Yoksullar temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, karınlarını doyurmaya çalışıyorlar, siz onlardan vergi alıyorsunuz. Bu mudur adalet? (…) Pandoranın kutusundan yandaş müteahhitleriniz çıktı… Peki, soruyoruz: O sarayın müteahhidi kişi kaç kuruş vergi verdi? Eğer vergi toplarken adaletle davranmazsak kamu vicdanını sarsarız. Yoksul bir yurttaşımız markete gittiğinde, alışveriş ettiğinde ayçiçeği yağı, un almaya gittiğinde KDV alıyorsunuz."

"Faiz gelirine bakalım: Bir zengin 1 milyar lirayı bankaya yatırsın, bir yıl boyunca yüzde 19, yüzde 20 faizde tutsun, 200 milyon lira faiz geliri elde etsin, bu ülkenin vergi idaresi -maalesef diyorum- bir kuruş vergi almıyor, bir kuruş vergi almıyor ama yoksullar temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, karınlarını doyurmaya çalışıyorlar, siz onlardan vergi alıyorsunuz. Bu mudur adalet?"

"Pandoranın kutusu açıldı"

"Bakın, pandoranın kutusu açıldı. Pandoranın kutusundan yandaş müteahhitleriniz çıktı, yandaş müteahhidiniz, o sarayın müteahhidi. Kışlık sarayı yaptırdınız, şehir hastanelerini yaptırdınız, yazlık sarayı yaptırdınız milyarlarca lira verdiniz; geçen bir baktım, bu Pandora belgeleri çıktıktan sonra yeniden bir ihale ona verilmiş. Şimdi o kişi, 500 milyon dolar olan servetini on yılda 5 milyar dolara çıkarmış; 10 katına yükseltmiş. Peki, soruyoruz: Bu kişi kaç kuruş vergi verdi? 10 liralık işi 100 liraya ihale ediyorsunuz, aradaki farkını alıyor, kimse vergisini almıyor, o götürüyor vergi cennetlerine ve beş kuruş vergi vermiyor. İşte bu da bu ülkenin yurttaşlarının vicdanını sızlatıyor. Siz kamu vicdanını bu anlamda derin bir şekilde yaralıyorsunuz.”

"İktidar yakında değişecek, öğreneceğiz"

“O, Rönesans Holding, sarayın müteahhidi açıklamasında ne dedi, biliyor musunuz? 'Evet, ben milyarlarca doları yurt dışına götürdüm. 5 milyon dolar da birine bağışta bulundum' onun da kim olduğunu herhâlde öğreneceğiz bir gün, iktidar yakında değişecek, öğreneceğiz."

"Haklı mı? Maalesef haklı. İşte siz, bu AKP iktidarı buna cevaz veriyor; bu ülkenin kanını sömürenlerin vergi cennetlerine giderken beş kuruş para vermemesine, cevaz veriyor bu iktidar, bu vicdansızlar. Bu gidişatı durdurmalıyız."

"Bu mudur adalet?"

"Panama belgeleri çıkmıştı, kimse bir şey yapmadı. Pandora belgeleri çıktı, hepsinden sizin müteahhitleriniz çıktı! Bir de medya patronunuz var ya, tüpçü, Demirören; medya patronunuzun da ismi çıktı. Her gün sarayın borazanlığını yapıyor medya patronunuz, karşılığında siz yurttaşlarımızdan alınan vergiyi ona aktarıyorsunuz. O nereye götürüyor? Vergi cennetlerine götürüyor. Karşılığı ne? Sarayın borazanlığını yapmak. Bu mudur adalet?"



"Bakın, yurttaşlarımız intihar ediyor be! Atanamayan, ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen intihar ediyor. Emeklilikte yaşa takılanları emekli etmiyoruz, "Kaynak yok." diyorsunuz. Yurttaşlarımız açlıkla, yoksullukla karşı karşıya ve sizin kılınız kıpırdamıyor ama birileri bu ülkenin kaynaklarını yurt dışına götürüyor, maalesef buna da seyirci kalan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız.”