HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz

Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında partisinin izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklama yapan HDP'li Paylan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranlarının şu an yapılan anketlerde yüzde 35-40 bandında olduğunu kaydetti.

Paylan, "İddia ile söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve 'Demokrasiye dönelim' diyoruz. 'Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi dayatmayacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim' diyoruz" diye konuştu.