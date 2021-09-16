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Politika

HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz

"Bizim yolumuz üçüncü yoldur"

16 Eylül 2021 14:42

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin 2023'e dair yol haritasıyla ilgili olarak konuşurken, Millet İttifakı'nın parçası olmayı "asla" istemediklerini söyledi. Paylan, "Bizim yolumuz üçüncü yoldur" dedi.
 
Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında partisinin izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklama yapan HDP'li Paylan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranlarının şu an yapılan anketlerde yüzde 35-40 bandında olduğunu kaydetti.
 
Paylan, "İddia ile söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve 'Demokrasiye dönelim' diyoruz. 'Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi dayatmayacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim' diyoruz" diye konuştu.
 
Paylan, bu konuda herhangi bir açılım gösterilmediğini söyledi.
 
Millet İttifakı içerisinde yer almak istemediklerini, aralarında farklar bulunduğunu dile getiren Paylan, şunları kaydetti:
 
"Ama diyoruz ki 'Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız.' Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz bunları konuşalım istiyoruz. Ama biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur."

TIKLAYIN - HaberTürk yazarı Sarıkaya: HDP tabanı, sözle itilip kakıldığı, kendisiyle birlikte olunmak istemediği yere bundan böyle nasıl oy vereceğini sorgular hale geliyor

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