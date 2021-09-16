HaberTürk yazarı Sarıkaya: HDP tabanı, sözle itilip kakıldığı, kendisiyle birlikte olunmak istemediği yere bundan böyle nasıl oy vereceğini sorgular hale geliyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı'nın sürekli CHP ve İYİ Parti tabanına, oy verdikleri parti yönetimlerinin HDP ile işbirliği yaptığına yönelik mesaj verdiğini belirterek, "HDP ile bir şekilde yolu kesişmemiş olan bu kitle, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de bir süredir hedefinde.

AK Parti’den gelen işbirliği yaptıklarına ilişkin söylemlere, CHP ve İYİ Parti’den çok daha güçlü şekilde, 'Hayır biz HDP ile işbirliği yapmıyoruz. Onlarla kesinlikle işbirliği içinde olmadık, olmayacağız' yaklaşımı geliyor.

Bu da ister istemez, başta HDP tabanını rahatsız ediyor.

İstanbul seçiminde herhangi bir hesaba kapılmadan Millet İttifakı adayına oy veren HDP seçmeni üzerinde olumsuz etki bırakıyor.

İstenmediği, sürekli olarak, 'Onlarla beraber olmayacağız' yaklaşımı gördüğü bir yerde olmayı arzu etmiyor.

Sürekli sözle itilip, kakıldığı, kendisiyle birlikte olunmak istemediği yere bundan böyle nasıl oy vereceğini sorgular hale geliyor.

AK Parti, bu seçmen kitlesi kendisine gelmeyecek olsa da Millet İttifakı'na destek vermeyecek konuma geleceği için dolaylı yoldan da olsa kazançlı çıkıyor…" ifadelerini kullandı.

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