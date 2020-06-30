T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Garo Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sordu: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan paralara ne oldu?

Bağış kampanyasında bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerinde para toplandı

30 Haziran 2020 16:05

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Koronavirüs'ün salgını nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan bağışların akıbetini Meclis'e taşıdı.

Paylan  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan 2 milyar TL'nin üzerindeki bağışlarla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu, nerede duruyor?" sorularını sordu.

Paylan, Zümrüt'e şu soruları yöneltti:

  • 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu?
  • 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar nerede duruyor?
  • 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar harcandıysa, nereye harcandı?
  • Kampanyanın iddiası 'Biz Bize Yeteriz' olduğuna göre 2 Milyar TL, ihtiyaç sahibi kaç vatandaşımıza güvence sağladı?

TIKLAYIN - CHP'li Antmen: Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paralar ortada yok

ETİKETLER

HDPGARO PAYLANBİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASITOPLANAN BAĞIŞLARSORU ÖNERGESİAİLEÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIZEHRA ZÜMRÜT SELÇUKTOPLANAN PARALARA NE OLDU?
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24