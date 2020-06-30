HDP'li Garo Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sordu: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan paralara ne oldu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Koronavirüs'ün salgını nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan bağışların akıbetini Meclis'e taşıdı.

Paylan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan 2 milyar TL'nin üzerindeki bağışlarla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu, nerede duruyor?" sorularını sordu.

Paylan, Zümrüt'e şu soruları yöneltti:

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar ne oldu?

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar nerede duruyor?

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paralar harcandıysa, nereye harcandı?

Kampanyanın iddiası 'Biz Bize Yeteriz' olduğuna göre 2 Milyar TL, ihtiyaç sahibi kaç vatandaşımıza güvence sağladı?

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