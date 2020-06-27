CHP'li Antmen: Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paralar ortada yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar liradan fazla paranın nereye harcandığı sorusuna yanıt vermedi. CHP'li Antmen, bağışların nerelere harcandığının acilen açıklanmasını istedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yedi aylık maaşını bağışlayarak, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin TL bağış toplandığı ifade edildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu bağışların akıbetini ve nerelere nasıl dağıtıldığını sordu. Oktay, CHP’li Antmen’e gönderdiği yanıtta, “Biz bilmiyoruz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” dedi. Bakanlık ise internet sitesini adres gösterdi ancak burada da istenilen bilgiye ulaşılamadı.

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BirGn'den Hüseyin Şimşek'e konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinin tamamını incelediklerini ancak 2 milyar 100 milyon TL’lik bağışın izine rastlamadıklarını söyleyen Antmen, “Halkın her kuruşunun hesabını sormak bizim namus borcumuz, diyerek Aile Bakanlığı’nın sitesini ayrıntılarıyla taradık, inceledik. Ne bu bağış kampanyasının paralarının akıbeti var ne de kimler tarafından nerelerde tutulduğu, neye harcandığı. Hiçbir bilgi yok. Eğer bir korkunuz yoksa saklamazsınız. Eğer açıklamaktan korkuyorsanız o zaman da korkacak bir şeyiniz var demektir. ‘Biz Bize Yeteriz’ dediler ama galiba ‘Biz Bize Yiyelim’e geldiler” dedi.

CHP'li Belediyelerden utansınlar

İktidarın halka yardım ulaştırmak isteyen belediyelerin yardımlarını engellediğini anımsatan Antmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salgın döneminde vatandaşımıza ayrım gözetmeksizin fedakarca hizmet eden başta İstanbul, Ankara, Adana ve diğer tüm CHP’li belediyelerden utansınlar. Canlı yayında ihaleyi şeffaf yapan, harcanan her kuruşun hesabını veren, vatandaşa bedava maske ve ekmek dağıtan, onların evine kadar gidip hizmet veren belediyelerimiz ve çalışanlarından utansınlar. Halka hizmet eden ve harcanan her kuruşun hesabını veren belediyeleri engellediler ama kendileri ‘Bağış paraları nerede?’ sorumuza cevap bile veremediler.”