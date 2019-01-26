HDP'li Bilgen'den AKP'li Yılmaz'a: Oy vererek cennete gideceğini sananlar dünyayı cehenneme çevirirler

T24

HDP Grup Başkanvekili ve partisinin Kars adayı Ayhan Bilgen, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın oy isterken kullandığı “Vereceğiniz destek ruz-i mahşerde beraat belgeniz olacak” sözlerine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair bir paylaşım yapan Bilgen, “Bir partiye oy vererek cennete gideceğini zannedenler yaşadıkları dünyayı cehenneme çevirirler” dedi.

AKP’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin için AKP Gençlik Kolları’ndan oy isteyen AKP’li Yılmaz, “Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum” diye konuşmuştu. Yılmaz’ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

TIKLAYIN - AKP'li İsmet Yılmaz partisinin adayı için oy istedi: Vereceğiniz destek ruz-i mahşerde beraat belgeniz olacak