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AKP'li İsmet Yılmaz partisinin adayı için oy istedi: Vereceğiniz destek ruz-i mahşerde beraat belgeniz olacak

AKP, Sivas'ta Hilmi Bilgin'i aday gösterdi

26 Ocak 2019 09:44

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın Sivas’ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti. 

Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Yılmaz, “Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum” dedi. Yılmaz’ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. 

Odatv, Yılmaz’ın bu sözleri AKP’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin için AKP Gençlik Kolları’ndan oy isterken sarf ettiğini aktardı. 

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