HDP’li Alican Önlü’den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘gri pasaport skandalı’ sorusu: Neden açıklama yapmıyorsunuz?

HDP Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Dersim Milletvekili Alican Önlü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018'de resmi hizmet pasaportuyla yurt dışına 'Alevi dedesi' gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20'sinin geri dönmemesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

“Bu yöntemle şu ana kadar kaç insanın kaçırıldığı, hangi devlet kurumlarının ve görevlilerinin bu işlere ne kadar alet edildiğinin gerçek boyutları henüz ortaya çıkmamıştır. İçişleri Bakanının sessizliği, konuya ilişkin konuşmaktan kaçınması, bu iddiaları araştırmak yerine AKP dışındaki siyasi partilere ait belediyeleri de soruşturmaya dâhil etmesi, şimdiden soruşturmanın nasıl sonuçlanacağının ipuçlarını bizlere vermektedir” diyen HDP’li Önlü, “AKP’li belediye başkanlarının, valilerin, savcıların, müftülerin, kurum yöneticilerinin, üst düzey devlet memurlarının da içerisinde yer aldığı organize bir kaçakçılık şebekesiyle karşı karşıyayız” dedi.

HDP’li Önlü, gri pasaportla “sözde Alevi Dedeleri”nin yurt dışına gönderildiği ve bunların arasından geri dönmeyenlerin olduğuna dair basına yansıyan haberlere ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle iki yazılı soru önergesi hazırladı.

“Yurt dışına gönderilecek dedelerin seçiminde kurulan komisyon kimin öncülüğünde kurulmuştur? 15 yaşında bir kişinin Alevi Dedesi olarak yurt dışına gönderilmesi kararının altında imzası olan, bu bilgiye sahip olan ve gerekeni yapmayan kamu görevlileri kimlerdir?” diye soran Önlü, İçişleri Bakanı Soylu’ya neden konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadığını sordu.

HDP’li Önlü’nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle yönelttiği soruları şöyle:

1- Türkiye’nin farklı kentlerindeki belediyelerin, valiliklerin, vakıfların paravan olarak kullanıldığı, gri pasaportlarla insanların yurt dışına kaçırıldığı iddialarına ilişkin neden henüz bir açıklama yapmıyorsunuz?

2- Kamu kurumları aracılığıyla hizmet pasaportuyla son 5 yılda kaç insan yurt dışına çıkmıştır ve bu insanlardan kaçı ülkeye geri dönüşmüştür?

3- Belediye başkanlarının, valilerin, üst düzey devlet memurlarının içerisinde yer aldığı kaçakçılık çetelerine ilişkin yürütülen soruşturma ne aşamadadır?

4- Vekili olduğum Dersim ilinden son 5 yıl içerisinde gri pasaportla kaç kişi yurt dışına gönderilmiştir? Bu kişilerden kaçı Dersim’e geri dönmüştür?

5- Dersim’de kayyum döneminde belediyenin imkanlarıyla kaç kişi yurt dışına gönderilmiştir? Bu kişiler arasında ülkeye geri dönmeyenler var mıdır?

6- Dersim’de uyuşturucu, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işleyen insanlara nasıl gri pasaport verilmiştir?

7- Dersim’deki insan kaçakçılığının içerisinde vali yardımcılarının, Dersim Müftüsünün ve üst düzey bürokratlarının yer aldığı iddiaları doğru mudur? Dersim’de yaşanan insan kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma başlatacak mısınız?

HDP’li Önlü’nün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırması talebiyle yönelttiği soruları da şöyle:

1- Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığıyla Dersim’den kaç sözde Alevi Dedesi gri pasaportla yurt dışına gönderilmiştir? Bu dedeler hangi kriterlere göre kimlerin referansıyla seçilmiştir?

2- Yurt dışına gönderilecek dedelerin seçiminde kurulan komisyon kimin öncülüğünde kurulmuştur? Ali Ekber Yurt hangi vasıf ve donanımla bu komisyonda yer almıştır?

3- 15 yaşında bir kişinin Alevi Dedesi olarak yurt dışına gönderilmesi kararının altında imzası olan, bu bilgiye sahip olan ve gerekeni yapmayan kamu görevlileri kimlerdir?

4- Hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, tehdit ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işleyen kişiler nasıl olurda Alevi Dedesi sıfatıyla yurt dışına gönderilir?

5- Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insan kaçakçılığına karışan kişilere ilişkin bir soruşturma başlatacak mısınız?

6- Alevi Dedelerinin yurt dışına gönderilmesi hangi ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır? Diyanet İşleri Başkanlığı hangi Alevi kurum ve vakıflarıyla bu projeyi yürütmüştür?

7- Bu projenin insan kaçakçılığına paravan olarak kullanıldığına dair daha önce başkanlığınıza ya da ilgili birimlere gelen bir ihbar var mıdır? Varsa bu ihbar sonucunda ne tür bir işlem gerçekleştirilmiştir?