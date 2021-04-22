Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığına Almanya’da dava; hapis cezası verilebilir

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li belediye tarafından Almanya’nın Hannover kentine “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi” çerçevesinde gönderilen ve çoğu geri dönmeyen kişiler nedeniyle Almanya’da başlatılan soruşturma davaya dönüştü. Konuyla ilgili olarak konuşan Hannover Savcısı Thomas Klinge, hakkında dava açılan ismini paylaşmazken, toplam 53 kişi için bazı projelere katılma ve 90 gün Almanya’da kalması amacıyla vize başvurusunda bulunduğunu; bu kişilerden beşinin iltica başvurusunda bulunduğunu ancak diğerlerinden haber alınamadığını söyledi. Savcı Klinge, “Davadaki delillere bağlı olarak hakkında dava açılan kişi hapis cezası da alabilir” dedi.

Evrensel’de Yücel Özdemir imzalı habere göre, Türkiye’den gri pasaportla “Projelere katılma” adı altında insan kaçakçılığı yapıldığı şüphesi içinde olduklarını ifade eden Savcı, bütün bunların yakında başlayacak dava sonrasında netleşeceğini de sözlerine ekledi. Savcı, gri pasaportla insan getirenlerle Türkiye’deki hükümet arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki sorumuzu ise “Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz” şeklinde yanıtladı.

Söz konusu kişilerin Hannover’e Mega Kilit GmbH üzerinden getirildiği de ileri sürülüyor. 2016’da bir aile işletmesi olarak Kilit Ailesi tarafından kurulan şirket inşaat ve gastronomi alanında faaliyet yürütüyor. 2018’deki toplam cirosu 575 bin avro görünüyor.

“Şebekenin arkasında Bingöl-Servi ilçesi eski AKP’li Belediye Başkanı var” iddiası

Öte yandan belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı konusunda Bavyera Eyalet Hükümetine bir soru önergesi veren Yeşiller Partisi Milletvekili Cemal Bozoğlu da şebekenin arkasında Bingöl-Servi ilçesi eski AKP’li Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın olduğunu söyledi.

“Gelmek isteyenlerin AKP’li olduğunu biliyoruz”

Konuyla ilgili olarak Evrensel’e konuşan Bozoğlu, “Benim bulunduğum Bavyera eyaletinde de üçüncü ligdeki futbol takımı Türkgücü üzerinden Urfa-Ceylanpınar’dan 37 kişi Şubat 2020’de gri pasaportla gerilmek istenmiş. Hem de 10 gün için. Bu kişilerin gerçekten Almanya’ya gelip gelmedikleri konusunda bir bilgimiz yok. Soru önergesine yanıt verildiğinde bunu öğrenmiş olacağız. Ancak gelmek isteyenlerin AKP’li olduğunu biliyoruz” dedi.

Değişim programları adı altında en az 1000 kişinin Almanya’ya götürüldüğü ileri sürülüyor

Bozoğlu, Türkiye’den gri pasaporta insan kaçakçılığı konusunda büyük bir şebekenin olduğunu tahmin ettiğini, gelenlerin Hannover ve Münih ile sınırlı olmadığını belirterek, “Ortada değişim programı altında sistematik insan kaçakçılığı var. Edindiğimiz bilgilere göre Kuzey Ren Vestfalya, Bremen ve Berlin eyaletlerine de benzer şekilde getirilen insanlar var. Bu konuda yetkili makamlar soruşturmaya devam ediyorlar” dedi.

Gri pasaportla değişim programları adı altında en az 1000 kişinin Almanya’ya getirildiği ileri sürülüyor.

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