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HDP kongresine hangi 4 parti davet edilmedi?

Kongreye sol siyasi partilerin yanı sıra, CHP, Saadet Partisi, ve DSP'den de temsilciler katıldı

25 Ocak 2016 20:48

HDP'nin dün gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'ne ikisi TBMM'de bulunan dört parti davet edilmedi. Sol partilerin dışında CHP, Saadet ve DSP ise davete karşılık vererek kongreye temsilci gönderdi.

Radikal'de yer alan habere göre; HDP 2. Olağan Kongresi dün yapılırken dikkat çeken bir ayrıntı da siyasi parti temsilcileri oldu. İktidardaki AKP ve TBMM'deki MHP'nin yanısıra, kısa süre önce HDP'nin kapatılması için başvuru yapan Vatan Partisi ile BBP'ye davet gitmedi.

Türk bayrağı, Atatürk posteri ve HDP bayraklarının dışında başka bir bayrak veya amblemin açılmadığı kongreye ESP, EMEP, HTKP, ÖSP, ÖDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, SYKP gibi sosyalist soldan siyasi partilerin genel başkan ve temsilcilerinin yanı sıra CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Saadet Partisi’nden Atik Ağdağ ve DSP’den Nursel Kızılırmak da katıldı.

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