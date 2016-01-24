HDP Kongresi'nde dikkat çeken mesaj

HDP Kongresi'nde kürsünün arkasına kurulan dev ekrandaki mesajlar dikkat çekti. Ekranın bir köşesinde büyük bir Türk Bayrağı, diğer ucunda da Abdullah Öcalan'ın resmi yer aldı. Ortada ise "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" sloganı bulunuyor.

Kongrenin ana sloganı ise dikkat çekti. Türk Bayrağı ve Öcalan görsellerinin arasında "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" sloganı yer aldı. Kongredeki bu tablo sosyal medyada da ilgi gördü.

Kongrede, eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden seçildi.