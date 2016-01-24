T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Kongresi'nde dikkat çeken mesaj

Kongrenin ana sloganı "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" oldu

24 Ocak 2016 19:56

HDP Kongresi'nde kürsünün arkasına kurulan dev ekrandaki mesajlar dikkat çekti. Ekranın bir köşesinde büyük bir Türk Bayrağı, diğer ucunda da Abdullah Öcalan'ın resmi yer aldı. Ortada ise "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" sloganı bulunuyor.

Kongrenin ana sloganı ise dikkat çekti. Türk Bayrağı ve Öcalan görsellerinin arasında "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" sloganı yer aldı. Kongredeki bu tablo sosyal medyada da ilgi gördü. 

Kongrede, eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden seçildi.

 

ETİKETLER

hdpkongreeşbaşkanöcalansloganeşit yurttaşlık ortak vatanhaber

İlgili Haberler

HDP'li vekiller acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gitti

Vekiller, Cizre'deki yaralıların durumu konuşacaklar

HDP, Demirtaş ve Yüksekdağ'la 'devam' dedi

HDP 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eşbaşkanlığına seçildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24