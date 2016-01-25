İşte HDP yönetimine giren isimlerin tam listesi

HDP kongresinde; 100 kişiden oluşan PM’de görev alan 76 isim değişirken, 24 isim tekrar seçildi. PM’den çıkan isimler arasında milletvekilleri Altan Tan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Hüda Kaya, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. Partide ağırlığı olan vekillerin PM’den çıkarılmasının gerekçesi “parlamentoda daha aktif görev yapmaları” olarak belirtildi. PM listesine giren en önemli isimlerden biri Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir oldu.
Eski PM'de yer alan birçok isim yeni listeye giremezken, bir önceki dönemde milletvekili olan Mülkiye Birtane ve Aysel Tuğluk yeni PM üyesi seçildi.
HDP'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, 'Demokratik Siyaset, Demokratik Özerklik, Demokratik Cumhuriyet' temasıyla haftasonu yapıldı. Kongrede, aday olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yeniden eş genel başkanlığa seçildiler. Kongrede 626 delege oy kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı.
HDP'nin bugün Ankara'da gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi sonucunda Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu da şu isimlerden oluştu:
Parti Meclisi Asil Üyeleri
Abdullah Alagöz
Abdurrahman Doğar
Ahmet Kaya
Ali Kenanoğlu
Ali Ürküt
Alp Altınörs
Arife Çınar
Asiye Kolçak
Aycan İrmez
Ayhan Bilgen
Aysel Çalağan
Aysel Tuğluk
Ayşe Berktay
Ayşe Erdem
Azad Barış
Aziz Tunç
Bedriye Yorgun
Berat Birtek
Berfin Azdal
Berfin Özgü Köse
Berfum Çolak
Besime Konca
Beycan Taşkıran
Can Memiş
Celalettin Can
Cemal Coşğun
Cemil Elden
Cihan Erdal
Coşkun Üsterci
Çilem Küçükkeleş
Dara Demiralp
Dilek Aykan
Doğan Erbaş
Edibe Şahin
Elif Tuğra
Emine Beyza Üstün
Emirali Türkmen
Erkan Cengiz
Erkan Metin
Fatma Gök
Fatma Kurtulan
Feray Mertoğlu
Fırat Epözdemir
Fırat Yaman
Filiz Koçali
Gencay Gürsoy
Gülçin İsbert
Gülsen Ülker
Gülsüm Ağaoğlu
Gülşen Uzuner
Günay Kubilay
Hatice Kavran
Hişyar Özsoy
Hüsamettin Özdem
Hüseyin Yılmaz
İbrahim Akın
İlkay Yenigün
Kadir Selamet
Kıvanç Eliaçık
Mahmut Çelik
Mehtap Kıyar
Metin Kılıç
Mizgin Ermiş
Murat Mıhçı
Musa Piroğlu
Mustafa Avcı
Müge Yamanyılmaz
Mülkiye Birtane
Nadir Yıldırım
Nadiye Gürbüz
Nimet Sezgin
Nimetullah Erdoğmuş
Nuran İmir
Orhan Çelebi
Osman Baydemir
Osman Demirci
Osman Ergin
Ömer Önen
Pınar Akdemir
Pınar Aydınlar
Rana Özpolat
Rıdvan Turan
Sandra Nalbant
Hakkı Saruhan Oluç
Seher Akçınar Bayar
Semra Uzunok
Serpil Kemalbay Pekgözegü
Sevgi Örüç
Sezai Temelli
Sezgin Kartal
Sibel Erduman
Songül Erol Abdil
Sultan Özcan
Suzan Karabaş
Şükran Dağ Cabir
Yeliz Yıldırım
Yurdusev Özsökmenler
Yüksel Budak
Zana Döner
Ziya Çalışkan
Parti Meclisi Yedek Üyeleri
Adalet Aydın
Ahmet Karataş
Ali Ekber Kaya
Alican Uçarcan
Atiye Eren
Ayşe Merva Aytemur
Bayram Altun
Berat Kıran
Bereket Kar
Betül Ünsel
Bülent Durukan
Cafer Çelik
Cahit Kırkazak
Cengiz Koyuncu
Davut Bozan
Deniz Lodos
Ebru Ergen Korkmaz
Ekim Veysioğlu
Elif Bulut
Erkan Karabay
Erkan Şahin
Hacer Özmen
Haluk Çeliktaş
Hüseyin Daş
Hüseyin Güngör
İzzet Belge
Kavel Alparslan
Kenan Yenice
Kezban Dumlu
Mazlum Karagöz
Mehmet Ay
Mehmet Bozdağ
Mehmet Karayılan
Melik Okyay
Meryem Adıbelli
Metin Bingöl
Murat Çepni
Mustafa Sarısülük
Naciye Çiğdem Atalay
Nazım Kök
Neslin Gümüş
Nigar Duru
Özgün Özgüç
Özgür Zeydanoğlu
Perihan Karakoç
Rukiye Demir
Sinan Kaplan
Yayla Tekgül
Zeki Çelik
Zeynep Nilgün Salmaner
Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
Hamit Geylani
Hatice Erbay
Hatip Çaplık
Mahmut Demirel
Mukaddes Erdoğdu Çelik
Nuriye Taka
Sinem Coşkun
Şilan Aydın Üzgeç
Zahit Mutlu
Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Saffet Uygur
Tülya Aytekin Sönmez
Uzlaşma Kurulu
Ali Haydar Konca
Kifayet Ceylan
Özgür Sevgi Göral
Taşkın Aktaş
Yavuz Önen
Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri
Mehmet Saltoğlu
Pelin Şirin.