İşte HDP yönetimine giren isimlerin tam listesi

HDP kongresinde; 100 kişiden oluşan PM’de görev alan 76 isim değişirken, 24 isim tekrar seçildi. PM’den çıkan isimler arasında milletvekilleri Altan Tan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Hüda Kaya, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. Partide ağırlığı olan vekillerin PM’den çıkarılmasının gerekçesi “parlamentoda daha aktif görev yapmaları” olarak belirtildi. PM listesine giren en önemli isimlerden biri Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir oldu.

Eski PM'de yer alan birçok isim yeni listeye giremezken, bir önceki dönemde milletvekili olan Mülkiye Birtane ve Aysel Tuğluk yeni PM üyesi seçildi.

HDP'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, 'Demokratik Siyaset, Demokratik Özerklik, Demokratik Cumhuriyet' temasıyla haftasonu yapıldı. Kongrede, aday olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yeniden eş genel başkanlığa seçildiler. Kongrede 626 delege oy kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı.

HDP'nin bugün Ankara'da gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi sonucunda Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu da şu isimlerden oluştu:

Parti Meclisi Asil Üyeleri

Abdullah Alagöz

Abdurrahman Doğar

Ahmet Kaya

Ali Kenanoğlu

Ali Ürküt

Alp Altınörs

Arife Çınar

Asiye Kolçak

Aycan İrmez

Ayhan Bilgen

Aysel Çalağan

Aysel Tuğluk

Ayşe Berktay

Ayşe Erdem

Azad Barış

Aziz Tunç

Bedriye Yorgun

Berat Birtek

Berfin Azdal

Berfin Özgü Köse

Berfum Çolak

Besime Konca

Beycan Taşkıran

Can Memiş

Celalettin Can

Cemal Coşğun

Cemil Elden

Cihan Erdal

Coşkun Üsterci

Çilem Küçükkeleş

Dara Demiralp

Dilek Aykan

Doğan Erbaş

Edibe Şahin

Elif Tuğra

Emine Beyza Üstün

Emirali Türkmen

Erkan Cengiz

Erkan Metin

Fatma Gök

Fatma Kurtulan

Feray Mertoğlu

Fırat Epözdemir

Fırat Yaman

Filiz Koçali

Gencay Gürsoy

Gülçin İsbert

Gülsen Ülker

Gülsüm Ağaoğlu

Gülşen Uzuner

Günay Kubilay

Hatice Kavran

Hişyar Özsoy

Hüsamettin Özdem

Hüseyin Yılmaz

İbrahim Akın

İlkay Yenigün

Kadir Selamet

Kıvanç Eliaçık

Mahmut Çelik

Mehtap Kıyar

Metin Kılıç

Mizgin Ermiş

Murat Mıhçı

Musa Piroğlu

Mustafa Avcı

Müge Yamanyılmaz

Mülkiye Birtane

Nadir Yıldırım

Nadiye Gürbüz

Nimet Sezgin

Nimetullah Erdoğmuş

Nuran İmir

Orhan Çelebi

Osman Baydemir

Osman Demirci

Osman Ergin

Ömer Önen

Pınar Akdemir

Pınar Aydınlar

Rana Özpolat

Rıdvan Turan

Sandra Nalbant

Hakkı Saruhan Oluç

Seher Akçınar Bayar

Semra Uzunok

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Sevgi Örüç

Sezai Temelli

Sezgin Kartal

Sibel Erduman

Songül Erol Abdil

Sultan Özcan

Suzan Karabaş

Şükran Dağ Cabir

Yeliz Yıldırım

Yurdusev Özsökmenler

Yüksel Budak

Zana Döner

Ziya Çalışkan

Parti Meclisi Yedek Üyeleri

Adalet Aydın

Ahmet Karataş

Ali Ekber Kaya

Alican Uçarcan

Atiye Eren

Ayşe Merva Aytemur

Bayram Altun

Berat Kıran

Bereket Kar

Betül Ünsel

Bülent Durukan

Cafer Çelik

Cahit Kırkazak

Cengiz Koyuncu

Davut Bozan

Deniz Lodos

Ebru Ergen Korkmaz

Ekim Veysioğlu

Elif Bulut

Erkan Karabay

Erkan Şahin

Hacer Özmen

Haluk Çeliktaş

Hüseyin Daş

Hüseyin Güngör

İzzet Belge

Kavel Alparslan

Kenan Yenice

Kezban Dumlu

Mazlum Karagöz

Mehmet Ay

Mehmet Bozdağ

Mehmet Karayılan

Melik Okyay

Meryem Adıbelli

Metin Bingöl

Murat Çepni

Mustafa Sarısülük

Naciye Çiğdem Atalay

Nazım Kök

Neslin Gümüş

Nigar Duru

Özgün Özgüç

Özgür Zeydanoğlu

Perihan Karakoç

Rukiye Demir

Sinan Kaplan

Yayla Tekgül

Zeki Çelik

Zeynep Nilgün Salmaner

Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Hamit Geylani

Hatice Erbay

Hatip Çaplık

Mahmut Demirel

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Nuriye Taka

Sinem Coşkun

Şilan Aydın Üzgeç

Zahit Mutlu

Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Saffet Uygur

Tülya Aytekin Sönmez

Uzlaşma Kurulu

Ali Haydar Konca

Kifayet Ceylan

Özgür Sevgi Göral

Taşkın Aktaş

Yavuz Önen

Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri

Mehmet Saltoğlu

Pelin Şirin.