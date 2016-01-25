T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte HDP yönetimine giren isimlerin tam listesi

Parti Meclisi'nde 76 isim değişti

25 Ocak 2016 14:32

HDP kongresinde; 100 kişiden oluşan PM’de görev alan 76 isim değişirken, 24 isim tekrar seçildi. PM’den çıkan isimler arasında milletvekilleri Altan Tan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Hüda Kaya, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. Partide ağırlığı olan vekillerin PM’den çıkarılmasının gerekçesi “parlamentoda daha aktif görev yapmaları” olarak belirtildi. PM listesine giren en önemli isimlerden biri Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir oldu.

Eski PM'de yer alan birçok isim yeni listeye giremezken, bir önceki dönemde milletvekili olan Mülkiye Birtane ve Aysel Tuğluk yeni PM üyesi seçildi.

HDP'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, 'Demokratik Siyaset, Demokratik Özerklik, Demokratik Cumhuriyet' temasıyla haftasonu yapıldı. Kongrede, aday olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yeniden eş genel başkanlığa seçildiler. Kongrede 626 delege oy kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı. 

HDP'nin bugün Ankara'da gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi sonucunda Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu da şu isimlerden oluştu:

 

Parti Meclisi Asil Üyeleri

 

Abdullah Alagöz

Abdurrahman Doğar

Ahmet Kaya

Ali Kenanoğlu

Ali Ürküt

Alp Altınörs

Arife Çınar

Asiye Kolçak

Aycan İrmez

Ayhan Bilgen

Aysel Çalağan

Aysel Tuğluk

Ayşe Berktay

Ayşe Erdem

Azad Barış

Aziz Tunç

Bedriye Yorgun

Berat Birtek

Berfin Azdal

Berfin Özgü Köse

Berfum Çolak

Besime Konca

Beycan Taşkıran

Can Memiş

Celalettin Can

Cemal Coşğun

Cemil Elden

Cihan Erdal

Coşkun Üsterci

Çilem Küçükkeleş

Dara Demiralp

Dilek Aykan

Doğan Erbaş

Edibe Şahin

Elif Tuğra

Emine Beyza Üstün

Emirali Türkmen

Erkan Cengiz

Erkan Metin

Fatma Gök

Fatma Kurtulan

Feray Mertoğlu

Fırat Epözdemir

Fırat Yaman

Filiz Koçali

Gencay Gürsoy

Gülçin İsbert

Gülsen Ülker

Gülsüm Ağaoğlu

Gülşen Uzuner

Günay Kubilay

Hatice Kavran

Hişyar Özsoy

Hüsamettin Özdem

Hüseyin Yılmaz

İbrahim Akın

İlkay Yenigün

Kadir Selamet

Kıvanç Eliaçık

Mahmut Çelik

Mehtap Kıyar

Metin Kılıç

Mizgin Ermiş

Murat Mıhçı

Musa Piroğlu

Mustafa Avcı

Müge Yamanyılmaz

Mülkiye Birtane

Nadir Yıldırım

Nadiye Gürbüz

Nimet Sezgin

Nimetullah Erdoğmuş

Nuran İmir

Orhan Çelebi

Osman Baydemir

Osman Demirci

Osman Ergin

Ömer Önen

Pınar Akdemir

Pınar Aydınlar

Rana Özpolat

Rıdvan Turan

Sandra Nalbant

Hakkı Saruhan Oluç

Seher Akçınar Bayar

Semra Uzunok

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Sevgi Örüç

Sezai Temelli

Sezgin Kartal

Sibel Erduman

Songül Erol Abdil

Sultan Özcan

Suzan Karabaş

Şükran Dağ Cabir

Yeliz Yıldırım

Yurdusev Özsökmenler

Yüksel Budak

Zana Döner

Ziya Çalışkan

 

Parti Meclisi Yedek Üyeleri

 

Adalet Aydın

Ahmet Karataş

Ali Ekber Kaya

Alican Uçarcan

Atiye Eren

Ayşe Merva Aytemur

Bayram Altun

Berat Kıran

Bereket Kar

Betül Ünsel

Bülent Durukan

Cafer Çelik

Cahit Kırkazak

Cengiz Koyuncu

Davut Bozan

Deniz Lodos

Ebru Ergen Korkmaz

Ekim Veysioğlu

Elif Bulut

Erkan Karabay

Erkan Şahin

Hacer Özmen

Haluk Çeliktaş

Hüseyin Daş

Hüseyin Güngör

İzzet Belge

Kavel Alparslan

Kenan Yenice

Kezban Dumlu

Mazlum Karagöz

Mehmet Ay

Mehmet Bozdağ

Mehmet Karayılan

Melik Okyay

Meryem Adıbelli

Metin Bingöl

Murat Çepni

Mustafa Sarısülük

Naciye Çiğdem Atalay

Nazım Kök

Neslin Gümüş

Nigar Duru

Özgün Özgüç

Özgür Zeydanoğlu

Perihan Karakoç

Rukiye Demir

Sinan Kaplan

Yayla Tekgül

Zeki Çelik

Zeynep Nilgün Salmaner

 

Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

 

Hamit Geylani

Hatice Erbay

Hatip Çaplık

Mahmut Demirel

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Nuriye Taka

Sinem Coşkun

Şilan Aydın Üzgeç

Zahit Mutlu

 

Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

 

Saffet Uygur

Tülya Aytekin Sönmez

 

Uzlaşma Kurulu

 

Ali Haydar Konca

Kifayet Ceylan

Özgür Sevgi Göral

Taşkın Aktaş

Yavuz Önen

 

Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri

 

Mehmet Saltoğlu

Pelin Şirin.

ETİKETLER

hdpkongreolağan kongreselahattin demirtaşfigen yüksekdağhaber

İlgili Haberler

HDP'nin 2. Olağan Kongresi yapıldı

"Bugün Türkiye ve Kürdistan halklarının umudunu büyütmek için bir araya geldik"

HDP Kongresi'nde dikkat çeken mesaj

Kongrenin ana sloganı "Eşit Yurttaşlık Ortak Vatan" oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24