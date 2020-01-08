HDP 'kayyım haritası' hazırladı: Yaklaşık 3 milyon seçmenin yaşadığı 32 belediyeye kayyım atandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2019 yılındaki gelişmeleri konu aldığı almanakta kayyım atanan belediyelerinin ve 31 Mart yerel seçimlerindeki oy oranlarının yer aldığı bir haritaya da yer verdi.

Almanakta verilen bilgilere göre, 31 Mart 2019 resmi seçim sonuçlarında HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplamda 65 belediye başkanlığı, 1.230 belediye meclis üyeliği ve 102 il genel meclis üyeliği kazandı.

Kayyım atanan belediye sayısı 32 olarak verilirken, tutuklanan belediye eş başkanı sayısı 26, KHK gerekçesiyle meclis mazbatası verileyen meclis üyesi sayısı 47, görevden uzaklaştırılan belediye meclis üyesi sayısı 34 olarak verildi.





Tutuklanan belediye meclis üyesi sayısı 8'ken, görevden uzaklaştırılan il genel meclisi üye sayısı 7,

tutuklanan il genel meclisi üye sayısı 2 olarak belirlendi.

Kayyım atanan kentlerdeki seçmen sayısı ise 2.618.890 olarak tespit edildi.

104 sayfa olan ve kronolojik sıraya göre hazırlanan almanakta, HDP'nin seçimlerdeki rolü, kayyım politikası, Suriye'ye yönelik askeri harekâtlar da ele alındı.

Almanağın tamamına buradan ulaşabilirsiz.