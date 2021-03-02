HDP İstanbul İl Eş Başkanı: Vatan Partisi'nin dağıttığı bildirileri Ermeni, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız!

T24 Haber Merkezi

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde dağıttığını söylediği bildiriler için "Biz bu Cross mark işaretini, Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız" dedi

Aydınlık gazetesi "Vatan Partisi'nin HDP kapatılsın seferberliği devam ediyor" haberine göre HDP'nin kapatılması için 106 merkezde eylem yaptı.

HDP İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Vatan Partisi'nin İstanbul’un bazı ilçelerinde üzerinde çarpı işaretinin bulunduğu bildiriler dağıttığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Avcı şöyle dedi:

"Biz bu Cross mark işaretini; Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız. HDP üstüne attığınız çarpı; imhacı, inkarcı, soykırımcı zihniyetinizi yansıtıyor."