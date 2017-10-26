HDP: İmralı'ya tecrit, vatana ihanettir; acil heyet gitmeli

HDP İmralı Heyeti’nde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Dilek Öcalan düzenledikleri basın toplantısıyla İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'la görüştürülmemelerine tepki gösterdi.

"Hem bölge barışı, hem iç barış Türkiye’ye bir buçuk saatlik bir mesafededir" diyen HDP Ankara Milletvekili Önder, "İmralı üzerinde yürütülen tecrit artık kabul edilemezliği bir yana, ülke ve bölgedeki çözüm zeminini tahrip etmeye dönük bir hal almıştır. Barışın güvencesi olabilecekken bizatihi savaşı kışkırtan bir tecrit anlayışıyla gidilecek hiçbir yer yoktur" diye konuştu.

"Bugün İmralı tecrit sistemi, bütün ülkenin sistemi haline getiriliyor"

Önder, "Kürt’süz bir seçenek olsun demek hüner değildir, diplomasi değildir. Sosyolojiden bihaber olmak demektir, insanlıktan da bir şey anlamamış olmak demektir. Sayın Öcalan’ın sürece katıldığında barışa dair ümitlerin çoğaldığını, ekonominin iyileştiğini, insanların umutlarının arttığını gördük. Bugün İmralı tecrit sistemi, bütün ülkenin sistemi haline getiriliyor. AK Partililer dahil herkes izolasyonda hissediyor. İmralı artık bütün ülke olmuş durumda. Buna bir dur demek gerekiyor. İmralı barışın teminatı olduğu için, oraya uygulanan tecrit vatana ihanetle eş anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

"Öcalan mutlak bir tecrit içinde"

Evrensel'in haberine göre, Öcalan’la 1 yılı aşkın bir süredir kimsenin görüşemediğini belirten HDP'li Önder, “İmralı, devletin ne görmezden geleceği, ne de üzerine gidebileceği bir zemin olamadı. Bu anlamda Sayın Öcalan’la bir yılı aşkın bir süredir kimse görüşemiyor. İmralı’ya konulduğu günden beri zaten hiçbir hukuk kuralına sığmayan, insan haklarını tahrip eden bir yaklaşımla mutlak bir tecrit içerisinde. Şu an bir çok insan, başta cezaevlerindeki tutsaklar olmak üzere Sayın Öcalan üzerindeki tecridin barışa tehdit olduğunu söyleyerek bir direniş başlatmışlardır. Hatırlayın, çözüm süreci böyle bir direnişin ardından başlamıştı. Her seferinde bu kadar enerji ve zaman kaybedene devlet adamı denmez, ahmak denir. İnsan deneyimlerinden ders alan bir canlıdır” diye konuştu.

"Türkiye kendi hukukunu bile hiçe sayıyor"

Daha sonra söz alan HDP'li Buldan, “Sayın Öcalan’ın barış sürecindeki rolüne hep birlikte tanıklık ettik. Bir umut vardı, huzur vardı. İmralı Adası’na ya avukatlarının ya ailesinin ya da siyasi bir heyetin acilen gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Urfa Milletvekili Dilek Öcalan da, “Türkiye kendi hukukunu bile hiçe sayarak, İmralı’da mutlak bir tecrit sürdürüyor. Talebimiz şahsımız adına değildir. Toplumun talebi, İmralı’daki tecridin kaldırılmasıdır” dedi.