HDP'li Buldan: Uzun süredir Öcalan'dan haberimiz yok

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, 1 yıldan fazla bir zamandır Abdullah Öcalan'dan haber alınamadığını belirterek, "Öcalan'ın yanına gitmek için Adalet Bakanlığı'nın, hükümetin, devletin bir adım atması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

HDP Şırnak İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, parti yetkilileri ve çok sayıda partilinin katımıyla il başkanlığı binasında yapıldı. Kongre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinden gönderdikleri mesajların okunmasıyla başladı.

Demirtaş: Yolumuz zor, kolay olduğunu hiç söylemedik

Demirtaş, kongreye gönderdiği mesajında, "Fiziken birlikte değilsek de kalben birlikte olduğumuzu biliyor, hissediyorum. Yolumuz zorludur. Zaten kolay olduğunu hiç söylemedik. Partimiz, kendini eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış milyonların partisidir ve bizler, başkaları gibi güller arasında değil; dikenli yollarda yürüyoruz. Ancak yolumuzun sonunda bir gül bahçesi olduğunu da bilerek, yürüyoruz" dedi.

Buldan: Öcalan açıklamalarının tatmin edici bir tarafı yok

HDP İstanbul Milletvekili Buldan, kongrede yaptığı konuşmada, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımlara değindi. Paylaşımları yakından takip ettiklerini söyleyen Buldan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki paylaşımların, çok masumane bir paylaşım olmadığını özellikle belirtmek isterim. Uzun süredir aslında Öcalan'dan haberimiz yok. Öcalan ile 5 Nisan 2015 tarihinde görüşen İmralı heyeti üyesi olarak bizden sonra 11 Eylül 2016 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan'ın yaptığı görüşmeden sonra yaklaşık 1 yıldan fazladır hiçbir şekilde haber alınmıyor. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Öcalan'ın yaşamını yitirdiğine dair haberlerin yalan olduğuna dair açıklamasının bizler tarafından tatmin edici hiçbir tarafı yoktur. Talebimiz, acilen Öcalan'ın yanına, İmralı Adası'na ya ailesinden ya avukatlarından ya da İmralı heyetinden birkaç kişinin gitmesi. Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve bunu kamuoyuna duyurmasıdır. Bu talebimizi sadece burada değil, her yerde söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisine de ilettim."