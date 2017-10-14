"Abdullah Öcalan öldü" iddiasına ilişkin açıklama

Bursa Başsavcılığı, sosyal medyada bazı hesaplarca PKK lideri Abdullah Öcalan’ın öldüğü yönünde haber paylaşılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylenerek, "Bu haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.

Diken'de yer alan habere göre Savcılık şunları kaydetti:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öcalan, 18 yıldır İmralı adasındaki cezaevinde.