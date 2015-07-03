'HDP hükümete savaş açtı, süreçte her şeyi AK Parti’den istemesi ironik'

İmralı heyetinin “yeni hükümetten çatışmasızlık ortamını devam ettirmesini bekliyoruz” açıklamasına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Çözüm sürecinin aktörlerine ve yürütücüsü hükümete savaş açan HDP'nin hala süreçte her şeyi AK Parti’den istemesi çok ironik” dedi.

HDP İmralı heyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar söylenmişti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere sürecini yok sayan, Dolmabahçe mutabakatını yanlış bulan, İzleme Heyetini tanımayan ve en nihayetinde Kürt sorunu yoktur noktasına gelen yaklaşımları büyük bir tıkanmayı da beraberinde getirdi. Seçimlerden çıkan sonuçların tartışılmaz tek gerçeği, demokrasi ve barış karşıtı anlayışlara dönük tarihsel uyarıdır. Vakit geç olmadan, bir tek yurttaşımızın burnu kanamadan, bölgesel bir barış hamlesi mümkündür. Yeni oluşacak olan hükümet formülü ne olursa olsun, Çözüm Süreci'nin devlet politikası haline getirilerek korunması ve tüm halklarımız tarafından bu sürecin somut tek kazanımı olarak değerlendirilen çatışmasızlık durumunun devam ettirilmesi gerektiğine inanmaktayız."

Heyetin açıklamasına, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Twitter hesabından yanıt verdi.

Akdoğan, şunları söyledi:

“Çözüm sürecinin aktörlerine ve yürütücüsü hükümete savaş açan HDP'nin hala süreçte her şeyi AK Parti’den istemesi çok ironik. HDP'nin değil AK Parti'nin alacağı oyun sürecin gidişatına etki yapacağını, asıl belirleyici aktörün AK Parti olduğunu söylemiştik. HDP sadece istemeye alışmış, Oyu ve desteği milletten, icraatı ve uygulamayı AK Parti’den istiyor, süreçteki rolü istemekten öteye geçmiyor. HDP'nin Meclis’teki milletvekili sayısıyla sorumlu söylem ve eylemlere yönelmesi önem taşıyor. Millet sadece iktidardan değil muhalefetten de bunu bekler.”