HDP heyetinin Rojava ziyaretine izin yok

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in de aralarında bulunduğu HDP heyetinin çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rojava'ya gitmelerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye sınırdan geçiş izin verilmedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan sözlü görüşmede olumsuz yanıt verildiği, bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in, Rojava'ya gitmek için KDP yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. DİHA'nın haberine göre Tuncel, parlamento sözcülüğüne taleplerini yazılı olarak iletti fakat Kürdistan Özerk Yönetimi yetkililerinden herhangi bir yanıt verilmedi. Gelişmeler üzerine heyet Rojava ziyaretini erteledi.

HDP heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 27 Ocak pazartesi günü Diyarbakır Barosu'nda basın toplantısı düzenledikten sonra Rojava'ya geçmeyi planlıyordu.