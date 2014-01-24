T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP heyetinin Rojava ziyaretine izin yok

Rojava'ya geçmeyi planlayan HDP heyetine, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan olumsuz yanıt

24 Ocak 2014 13:41

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in de aralarında bulunduğu HDP heyetinin çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rojava'ya gitmelerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye sınırdan geçiş izin verilmedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan sözlü görüşmede olumsuz yanıt verildiği, bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in, Rojava'ya gitmek için KDP yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. DİHA'nın haberine göre Tuncel, parlamento sözcülüğüne taleplerini yazılı olarak iletti fakat Kürdistan Özerk Yönetimi yetkililerinden herhangi bir yanıt verilmedi. Gelişmeler üzerine heyet Rojava ziyaretini erteledi.

HDP heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 27 Ocak pazartesi günü Diyarbakır Barosu'nda basın toplantısı düzenledikten sonra Rojava'ya geçmeyi planlıyordu.

ETİKETLER

hdprojavaheyetziyaretertuğrul kürkçüsebahat tuncellevent tuncel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24