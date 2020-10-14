HDP: Heyetimiz Hatay'da incelemelerde bulunuyor, bu yangınları çıkaranların peşini bırakmayacağız

HDP heyeti Hatay’da orman yangınının gerçekleştiği alanda inceleme yaptı. HDP’den yapılan açıklamada, “Bu yangınları çıkaranların peşini bırakmayacağız” denildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Naci Sönmez, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Hatay il yöneticilerinden oluşan heyet yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hatimoğulları, “Genel Merkezimizin oluşturduğu heyetle buradayız. Yapılan açıklamalara da çıkan haberlere de yansıdı, yüzlerce hektarlık alanın bu bölgede yandığına, onlarca evin, iş yerinin, fabrikanın zarar gördüğüne burada yaptığımız incelemelerde de tanıklık ettik. Yine hatırlatayacaksınız Amanos Dağları eteklerinde çok büyük ve günlerce devam eden bir yangın vardı." dedi.

Hatimoğulları, “Bu sorunları Meclis'e taşımıştık ve özellikle bu yangınların çıkarılma sebeplerinin ciddi bir biçimde araştırılması gerektiğini ifade etmiştik. Türkiye’nin dört bir tarafında ormanları sabote ederek yakanlar şunu bilmeli ki, bu topraklar bu ormanlar ağaçlar, kuşlar, toprak, su… Onlara zarar vererek maden şirketlerine yer açmaya çalışanlar bizim ciğerlerimizi yakıyor. İnsanlığın, doğanın, canlıların ciğerlerini yakıyor. Zaten Arsus’ta ve az önce bahsettiğim bölgelerde maden şirketlerinin ruhsat almaya çalışmasının arifesinde bu işlerin yapılması da tesadüf değildir. Bu yangınların çıkması tesadüf değildir. Dün Höyük’te ÇED raporu için bir toplantı olacaktı ancak aslında halkın ve buradaki demokrasi güçlerinin tepkisi nedeniyle ama sözüm ona pandemi gerekçesiyle iptal edildi. Oysa bu ÇED toplantısı için karar alındığında pandeminin olduğundan herkesin haberi vardı.” diye konuştu.

Naci Sönmez: Maden şirketleri ve inşaat firmaları için alan açıyorlar

Sönmez, "Tülay vekilin de söylediği gibi biz bugün Genel Merkez heyeti olarak buradayız. Bugün Hatay’daki dün Cudi’deki, Dersim’deki yurdun değişik yerlerindeki bu orman yangınlarının sıradan yangınlar olmadığını düşünüyoruz. Kapitalist şirketler, maden şirketleri, doğayı tahrip eden şirket ve onlara hizmet eden hükümetler bizim ülkemizde de ne yazık ki dereleri, havayı yok ettikleri gibi bütün ekosistemi yok ettikleri gibi bu yangınlarla da yeni rant alanları açmayı hedefliyorlar. Maden şirketleri için, inşaat şirketleri için alan açıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

"Bu yangınları çıkaranlar, engel olmayanlar bu katliamın sorumlularıdır"

Sönmez, "Bunu büyük bir manipülasyon olarak da yapıyorlar. Sanki burada başka bir müdahale varmış gibi bir algı yaratarak, “bir terör eylemi” algısı yaratarak Türkiye kamuoyunun dikkatini başka yere çekmeye çalışıyorlar. Evet, bu ormanların yok edilmesine göz yumanlar bir terör eylemi gerçekleştiriyorlar. Doğaya karşı gerçekleşen de bir terör eylemidir. Burayı koruyamayan, gerekli önlemleri almayan, özellikle de bu imarlaşma olayına engel olmayanlar bugün doğan sonucun, bu katliamın sorumlularıdır." görüşünü savundu.

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP olarak olayın peşini bırakmıyoruz"

"Havaalanından buraya gelene kadar gördüm o ormanlık alanın içerisinde yerleşim yerlerine, konutlara müsaade edilmiş, dev dev inşaatlar, apartmanlar dikilmiş. Bunun sonucu belli. En ufak bir kıvılcımda şu gördüğünüz ev gibi bir sürü evin yanıp kül olması kaçınılmazdır. HDP olarak bu olayın peşinde olacağız. Gerek sokak ayağında gerekse Meclis ayağında işin takipçisi olacağız. Yaşamımıza sahip çıkacağız, yüreği yanan insanların yoksullukla pençeleşirken bir de böyle bir yok oluşla karşı karşıya kalmalarına seyirci kalmayacağız. Dayanışma duygularımızı paylaştığımız gibi desteklerimizi de sunacağız. Buradan bütün Türkiye’ye, HDP olarak bu doğa katliamlarının sorumlularından hesap soracağımızı ilan ediyoruz."