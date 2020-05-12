HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: AKP bir AVM partisidir

Hatice Kamer

Diyarbakır

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği haftalık olağan basın açıklamasını Diyarbakır’da yaptı.

Pazartesi günü açılan AVM'ler ile ilgili değerlendirme yapan Beştaş, Covid-19 ile mücadelede yapılması gereken son işlemin AVM'lerin açılması olduğunu söyledi.

"AKP bir AVM partisidir. İstanbul'da deprem toplanma alanlarına AVM yapan zihniyetin halk sağlığı ile ne kadar ilgili olduğunu gayet iyi biliyoruz" diyen Beştaş, koronavirüsle başarılı bir mücadeleden bahsetmenin mümkün olmadığını savundu ve açıklamasında Bilim Kurulu'nu da eleştirdi:

"Bilim Kurulu üyesinin ‘ben AVM’ye gitmiyorum dediği bir ortamda yurttaşların gitmesine yol verilmesinin ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bakıyoruz.”

Salgının ekonomiye etkisini de değerlendiren Beştaş, Kürt illerinde salgın ile birlikte işsizliğin 1,5 milyona yükseldiğini söyledi:

“Bunu kabul etmemiz mümkün değildir bunun için acil önlemler devreye sokulmalıdır.”

Salgın öncesi bölgede kadın işsizliğinin yüzde 43 olduğunu bildiren Beştaş, salgınla birlikte kadın işsizliğinin yüzde 65-70 bandına çıktığını aktardı:

"Ekonomik tedbirler olarak da önerilerimiz şunlardır: bir an önce yayla-mezra yasaklarının kaldırılması gerekiyor. Tarım ve hayvancılığın reel olarak da desteklenmesi lazım. Borçlu olan işletmelerin borçlarının; vergi, prim ve banka faizsiz olarak yeniden düzenlenmesi lazım. Kürdistan’da reel üretim yapan işletmelerin destek ve teşviklerinin kayıtlı istihdam şartlarına bağlanması gerekiyor."

Darbe ihtimalleri üzerinden yapılan açıklamalar, Nusaybin'de polisin çocukları silahla kovalaması, PKK militanların mezar taşlarına yapılan saldırılar, İbrahim Gökçek'in cenaze töreni sırasında yaşanan gerilim Beştaş'ın konuşmasına öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Beştaş konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bölgede 100 bin civarında esnaf olumsuz etkilendi. Esnaflar için hemen sicil affı yapılmalıdır ve kira yardımı, faaliyetini durduran işletmelerin kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır. Sınır kapıları bir an önce açılmalıdır. Hem bölgede Kürdistan yönetimi hem de Rojava ve sınırındaki kapılar açılmalıdır, ticaret serbest hale getirilmelidir. SGK ve vergi borçları silinmelidir.

“Kürt illeri dışında doğu Karadeniz’de de tarım işçileri çiftçiler çok zor durumda yaşıyorlar. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da 200 bin üretici çay tarımının en aktif unsurlarını oluşturmakta. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve özel çay fabrikalarında çalışan işçiler ile mevsimlik işçiler hesaplandığında Türkiye’de çay üretiminden geçimini sağlayanların sayısı 2 milyonu geçiyor. Çayın tarlada kalmaması için Mayıs ayı başında hasada başlayıp tüm işlemlerini hızlıca yapmak durumunda olan üretici ve işçiler oldukça zor bir dönem geçiriyorlar. Her ne kadar tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuşsa da işçilerin hala sağlık taramasından geçirilmiş olması son derece vahimdir. Bu şartlar altında çalışan tarım işçileri için hiçbir önlem alınmamıştır.”