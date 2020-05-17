HDP: Gasp ettiğiniz belediyelere taşıdığınız o fotoğraflar darbenin kanıtıdır

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün yerlerine sabah saatlerinde kayyım atandı. Kayyım olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in ilk icraati makam odasına Recep Tayyip Erdoğan portreleri astırmak olurken, belediyeye çok sayıda 'Erdoğan fotoğrafı' getirildi. HDP, fotoğrafı paylaşarak, "Gasp ettiğiniz belediyelere taşıdığınız o fotoğraflar darbenin kanıtıdır" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Siirt'e kayyım olarak atanan Vali Ali Fuat Atik'in ilk icraatı Erdoğan portreleri astırmak oldu

HDP'nin resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gasp ettiğiniz belediyelere taşıdığınız o fotoğraflar darbenin kanıtıdır. Varın siz gücünüzü Saray’dan alın. Bizim durduğumuz yer belli; halkın yanıdır." ifadesi kullanıldı.