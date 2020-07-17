HDP, eşini dövdüğü ileri sürülen Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı

HDP Kadın Meclisi, eşini dövdüğü ileri sürülen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı. HDP, Işık'ın yetkilerini dondurdu, savunmasını istedi.

Işık'ın, tartıştığı öğretmen eşine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği ileri sürülmüştü. Sabaha karşı ağrıları artınca hastaneye götürdüğü eşinin doktordan yardım istemesiyle şiddetin ortaya çıktığı belirtilen olayda HDP'li Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştı. Mensur Işık, daha önce kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin engellenmesi için Meclis'te araştırma önergesi vermişti. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından HDP'den yapılan açıklamada "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denmişti.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Dün sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın,Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından, Kadın Meclisimiz gerekli araştırmayı başlattığına dair açıklama yapmıştı.

Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır.

Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir.

Kadın Meclisi olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı başta kadınlar olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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