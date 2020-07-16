HDP, eşini darp ettiği iddia edilen Muş milletvekili hakkında araştırma başlattı: Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi. HDP'den yapılan açıklamada "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Ankara’da Çankaya’da oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın, öğretmen eşi Ebru Işık’ı yumrukla darpettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı. Işık, ağrılarının artması üzerine Ebru Işık’ı evine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Ebru Işık kendisini tedavi eden doktorlardan yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

HDP: Gerekli mekanizmaları işleteceğiz

Olayla ilgili olarak HDP Kadın Meclisi’nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Bu sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberi medyaya yansıdı. Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”