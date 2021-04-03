HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Gergerlioğlu’nun direnişi insanlık onuru içindir, adalet ve hakikat mutlaka kazanacak!

Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na destek açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Gergerlioğlu’nun direnişi insanlık onuru içindir, adalet ve hakikat mutlaka kazanacak” denildi.

“Halkın iradesini yok sayan ve bütün insani değerleri çiğneyen bu iktidar anlayışı karşısındaki tutumumuza devam edecek ve mücadelemizi tavizsiz bir biçimde sürdüreceğiz. Adalet kazanacak, hakikat kazanacak!” denilen açıklama şöyle:

Hukuksuz ve haksız bir şekilde verilen ceza ve milletvekilliğinin düşürülmesi ile başlayan süreçte, dün gece vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yaşatılanlar, bizlerin ve onun insan hakları mücadelesini sürdürmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

Bu ülkede insan hak ve özgürlükleri her fırsatta iktidar tarafından ağır bir şekilde ihlal edilmekte ve çiğnenmektedir. Nitekim intikamcı bir tarzla Gergerlioğlu vekilimizi gözaltına alanlar, ilk kontrolündeki doktor raporuna rağmen insanlığa aykırı bir şekilde onu cezaevine götürdüler ve gece yarısı cezaevinden çıkarıp tekrar hastaneye getirerek yoğun bakıma yatırdılar. Şu anda yoğun bakımda olan vekilimizi bir an evvel tekrar cezaevine götürebilmek için de doktorlara baskı yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

İktidar; insan hakları ihlallerini konuşanlara, ortaya serenlere, kamuoyuna mal edenlere karşı saldırganlığını ve engellemelerini sürdürüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu örneği ile bu durum zirve yapmıştır.

Bizler, yargılama ile başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimiz ile birlikte mücadelemizi sürdürdük. Halkın iradesini yok sayan ve bütün insani değerleri çiğneyen bu iktidar anlayışı karşısındaki tutumumuza devam edecek ve mücadelemizi tavizsiz bir biçimde sürdüreceğiz. Adalet kazanacak, hakikat kazanacak!

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