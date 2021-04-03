Oğlu duyurdu: Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kalp ve göğüs ağrısından doları anjiyo oldu. Babasının bugün tansiyonu yüksek olduğu sebebiyle yoğun bakımda kalacağını duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından, “Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar” diye yazdı.

Salih Gergerliğlu, babası Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğünü duyurdu.

HDP’den Gergerlioğlu açıklaması: Milletvekilimiz hastaneden kaçırıldı, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bizimle vekilimizin sağlık durumu nedir bilgisini vermedi. Götürecekler diye bilgi geldi. Araç getirildi ve sanki çıkarılacakmış gibi bir senaryo çizildi ama gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekilimiz hastaneden kaçırıldı. Şuanda nereye götürüldüğünü bilmiyoruz" dedi. "Kamu görevlilerine şunu ifade ediyorum, mesleğinizin etik kurallarına uyun, kimsenin size etik dışı talimat vermesine izin vermeyin" çağrısında bulunan Toğrul, "Sağlık durumu ne kadar elverişlidir onu da bilmiyoruz. Herkesi uyarıyoruz, bu tür hukuk dışı yöntemlerden kaçının" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı. Yargı kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. HDP'li Gergerlioğlu, dün gece evinden polis zoruyla alınmıştı. Gözaltına alınırken Gergerlioğlu’nun ayakkabılarını dahi giymesine izin verilmediği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktorunun Gergerlioğlu’nu anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne gönderdiğini duyurmuştu. Anjiyo yapılan Gergerlioğlu, tansiyonu yüksek olması sebebiyle yoğun bakımda tutuluyordu.