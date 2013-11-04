HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’den 'belediyelerde eş başkanlık' için yasa teklifi

Hülya Karabağlı / Ankara

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, kadınlar için önemli kazanım sağlanacağı gerekçesiyle belediyelerde eş başkanlık isteminin getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Siyasi Partiler ve Belediyeler Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, siyasi partilerde ve belediyelerde ‘eş başkanlık’ sistemi getirilmesini, böylelikle partini en üst düzey temsil organından başlayarak cinsler arası eşit temsil sağlamayı amaçlıyor. Tuncel’in, kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

‘Türkiye, dünyaya yapar’

DTP’nin uygulamaya başladığı eş başkanlık sistemi de kadınların kendi adına siyaset yapabilmelerini sağlamak adına, iktidarın eril yapısını dönüştürmek adına uygulanan bir önleyici tedbirdir. Başkanlık gibi iktidarın en merkezileştiği bir konumda iktidarın paylaştırılması ve kadın erkek arasında dağıtılması büyük bir dönüşüme neden olmuştur.

DTP kendi kongresinde bu kararı aldıktan hemen sonra 2006 yılında Yargıtay uyarı kararı çıkarmıştır ve parti 2007 kongresinde bu uygulamadan vazgeçmiştir. Ancak devletin bu baskısına ve parti içi erkek egemen anlayışın engellemelerine rağmen kadınlar bu sistemden vazgeçmemiş, mücadele etmişlerdir ve gelinen noktada AKP iktidarı demokratikleşme paketine eşbaşkanlık sistemine dair yasal değişikliği de koymak zorunda kalmıştır.

Belediye başkanlıklarının yüzde 0.90’ı kadın

Türkiye’de kadınlar yerel yönetimlerde neredeyse hiç yok durumdadır. Belediye başkanlıklarının sadece %0,90’ı kadınlardan oluşmaktadır. İl genel meclisinin yüzde 3,51’i kadınlarda oluşmaktadır. Belediye meclisi üyeliğinde ise yüzde 4,54 kadın üye seçilmiştir. Dolayısıyla belediye başkanlıklarında neredeyse olmayan kadınlar yerel yönetimlerde söz sahibi olamamaktadır.

Kadınlar, çevre, park, hastane, yol, temizlik konularını en iyi bilenler

Oysaki kadınların yerelde doğrudan çevre, park, hastane, yol, temizlik, su, imar gibi pek çok alanda hem doğrudan en çok etkilenen, dolayısıyla sorunları en iyi bilen ve çözüm üretebilecek kesimdir. Çünkü kadınlar yaşamı ören ve yaşamda her alanda çözüm üretenlerdir. Özellikle kadınların yerelden siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılmalarının daha kolay olduğu düşünüldüğünde belediyelerde eş başkanlık sisteminin uygulanması kadınlar için önemli bir kazanım olacaktır.