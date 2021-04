HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Tüm sınır kapıları açıkken Van sınır kapıları kapalı; Van halkı cezalandırılmak isteniyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmada, "Gerekli tedbirler alınarak, gerekli şartlar yerine getirilerek bu kapı artık açılmalıdır. Van halkının talep ettiği de budur. Bu bölgede bütün sınır kapıları açıkken sadece Kapıköy’ün, Erbulak’ın ve Esendere Sınır Kapılarının kapalı olması bu bölgedeki halka büyük bir zulümdür ve yapılan en büyük haksızlıktır. Van halkı bu şekilde cezalandırılmak isteniyor. Van halkının ekonomiden, istihdamdan, gelirden faydalanmaması için her türlü engellemeler yapılıyor" dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin ‘Herkes İçin Adalet’ kampanyası kapsamında yürüttüğü İş ve Aş Buluşmaları, Van’da devam etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekili heyetinin, kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda gerçekleştirmek istediği basın açıklaması güvenlik güçlerince engellendi. Heyetin, Kapıköy Sınır Kapısı'na geçişinin engellenmesi üzerine, Eş Genel Başkan Pervin Buldan tarafından, milletvekilleri eşliğinde sınır Kapısı'nın 20 km gerisinde bir açıklama yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu manzara Türkiye tarihine bir utanç tablosu olarak geçmiştir"

“Basın aracılığıyla bugün sizlere sesimizi duyurmaya çalışacağız, ancak bugün karşılaştığımız tutum ve manzara, Türkiye’nin geleceği açısından, Türkiye’nin demokrasisi açısından tam bir utançtır. Darbe dönemlerinde bile bu ülkede bu görüntüler yaşanmamıştır. Bu ülkede darbe yapmak isteyenler bile bu iktidar kadar fütursuzca davranışlarda bulunmamıştır. Hatta 15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi, belki bugünkü durumla aynı şeyler yaşanacaktı. Biz bu talimatın, burada açıklama yapmamıza izin vermeyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Ancak and olsun ki; size bu talimatları verenlerin önünde diz çökmeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Bizim halkımızla, seçmenimizle aramıza hiç kimse giremeyecek.

İşte bunu yaptığınız için her gün oy kaybediyorsunuz. Bunu yaptığınız için hergün küçülüyorsunuz. Siz bunu yaptığınız için biz çoğalıyoruz. Bu manzara Türkiye tarihine bir utanç tablosu olarak geçmiştir. Bu böyle bilinsin.

"Kapıköy’ün, Erbulak’ın ve Esendere Sınır Kapılarının kapalı olması bölgedeki halka zulümdür"

Biz 20 km ileride olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda Van halkımızın taleplerini dile getirmek üzere bir açıklama yapmak istedik ve engellendik. Yine de sesimizi halkımıza duyurmak istedik. Bu kapı, çözüm sürecinde yıllar önce bu ülkede barış olsun, bu ülkeye demokrasi gelsin diye, bu ülkede özgürlükler olsun diye artık akan kardeş kanı akmasın ve dursun diye başlatılan bir süreçte bu kapı açılmıştı. Van halkına hizmet ediyordu, oradan gelen turistler ve yapılan ticaretler Van halkının turizmine, gelirine, istihdamına fayda sağlayacak bir durumdaydı. Fakat, pandemiyle birlikte yani tam 1 yıl önce bugün bu kapı kapatıldı. Elbetteki pandemi koşullarını hiçe sayarak değil, gerekli tedbirler alınarak, gerekli şartlar yerine getirilerek bu kapı artık açılmalıdır. Van halkının talep ettiği de budur. Bu bölgede bütün sınır kapıları açıkken sadece Kapıköy’ün, Erbulak’ın ve Esendere Sınır Kapılarının kapalı olması bu bölgedeki halka büyük bir zulümdür ve yapılan en büyük haksızlıktır.

"Bu tam bir çifte standarttır"

Van halkı bu şekilde cezalandırılmak isteniyor. Van halkının ekonomiden, istihdamdan, gelirden faydalanmaması için her türlü engellemeler yapılıyor. Birkaç gün sonra bu bölgede Nevroz kutlamaları başlayacak. İran’da Nevroz kutlamaları şimdiden başlamış durumdadır. Nevroz tatiliyle birlikte İran halkı uçak seferleri ile Antalya’ya İzmir’e, İstanbul’a Ankara’ya gidecek; ancak minibüsle bu sınır Kapısı'ndan giriş yapamayacaklar. Bu tam bir çifte standarttır.

"Covid-19, uçakla seyahat edene bulaşmayacak, minibüsle seyahat edene bulaşacak şeklinde bir anlayışı asla kabul etmiyoruz"

Pandemi, Covid-19 salgını uçakla seyahat edene bulaşmayacak, minibüsle seyahat edene bulaşacak şeklinde bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. İşte bu yüzden biz bugün burada, Van halkımızın, esnafımızın, otelcilerin, Turizm yapanların özellikle istihdam sahibi olanların talebini buradan bir kez daha dile getirmek istedik.

Van halkı, şunu bilsin: Halkların Demokratik Partisi, sizlerin her türlü talebini her yerde, her tür engellemeye rağmen yapacaktır. Yapmaya devam edecektir. Bunun önüne hiç kimse geçemeyecektir.

"Kapıköy Sınır Kapısı, pandemi şartlarına göre acilen açılmalıdır"

Bir kez daha söylüyoruz: Kapıköy Sınır Kapısı, pandemi şartlarına göre acilen açılmalıdır. Kapatılan oteller bir kez daha açılacak, buradan geçişler olmadığı için azalan gelir artacak ve işinden aşından edilen insanlar tekrar işlerine geri döneceklerdir. Bizim tek talebimiz budur. Van halkının da talebi budur. Biz de bu talebin arkasındayız. Herkese teşekkür ediyoruz.”

HDP heyeti, Van’da üç gün boyunca halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yürütecek.