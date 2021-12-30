HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti: Biz saldırıların arkasındaki güçleri iyi tanıyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu önceki gün (28 Aralık) 1 kişinin yaralandığı partisinin İstanbul Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti. Buldan, “Biz saldırıların arkasındaki güçleri, emir verenleri, tetik çektirmek isteyenleri çok iyi tanıyor ve tarihten biliyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Sırrı Sakık, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, partisinin Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti. Buldan burada düzenlediği basın toplantısında saldırının tarihine dikkat çekti. Buldan, “Saldırının olduğu tarih manidar bir tarihti. Tam da Roboski Katliamının 10. yıl dönümüne denk gelen bir saldırıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

"Emir verenleri çok iyi tanıyoruz"

Bazı güçlerin harekete geçtiğini söyleyen Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz saldırıların arkasındaki güçleri, emir verenleri, tetik çektirmek isteyenleri çok iyi tanıyor ve tarihten biliyoruz. Tam da Deniz Poyraz’ın duruşmasına bir gün kala yapılan saldırı ile Kürtlere bir kez daha acı yaşatmak istediğini ve bu ülkeyi yönetenlerin HDP’ye ve Kürtlere bir mesaj verdiğini biliyoruz.

Biz Roboski Katliamı'nın açığa çıkarılmaması üzerine, Deniz Poyraz, Ankara Gar, Suruç katliamlarının açığa çıkarılmaması üzerine bazı güçlerin harekete geçtiğini çok iyi biliyoruz. Emir veren, tetiği çeken, saldırıyı yapmak isteyenler bellidir. Kanlı bir kaosu yaratmaya çalışanlar bilsin ki; HDP bu saldırılar karşısında kendi güçlü mücadelesinden, inancından ve iradesinden asla taviz vermeyecektir. Meydanı korkaklara bırakmayacağımızı herkes bilmelidir. Bizleri siyaseten yenemeyen, sandıkta yenemeyen bu kesimler, kanlı eylemleri ve saldırılarıyla bizi yenmek isteseler de asla yenemeyeceklerdir. “

Kanlı eylemler kaos, saldırılar ve katliamlarla Türkiye’nin bir yere varamayacağını artık herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Buldan, şöyle devam etti: HDP bugün Türkiye’de milyonların oyunu almış bir partidir. Parlamentonun 3’üncü büyük partisidir. Her gün partimizi hedef göstermeye ve kriminalize etmeye çalışanlar, hakaret edenler, bugün tek başına parlamentoya giremeyenler bu söylemleri, tavırları ve tutumlarıyla saldırganları güçlendirdiklerini çok iyi bilsinler. Kendileri yüzde 10 seçim barajını aşamayacak kadar küçük partiler, Türkiye’nin 3. büyük partisine hakaret etme hakkına sahip değildir. Haklılığımızı, irademizi, başarımızı hazmedemeyenler partimize saldırganları göndererek buradan bir şey çıkar mı umudu taşıyorlar, ancak bunun boşa çıktığını gördüler ve görmeye devam edecekler. "

"Katile katil dediğimiz için hakkımızda soruşturma açtılar"

İzmir il binalarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz davasının dün ilk duruşmasının görüldüğünü hatırlatan Buldan, “Mahkeme heyetinin tavrını açık bir şekilde gördük. Katilin nasıl korunduğunu ve kullanıldığını gördük. Dün itirazımız katile katil gibi davranılmamasınaydı. Ancak katile katil dediğimiz için hakkımızda soruşturma açtılar. Soruşturmaları vız gelir tırıs gider. İstedikleri kadar soruşturma açsınlar, fezleke hazırlasınlar, biz katile katil demekten vazgeçmeyeceğiz. Arkasındaki güçleri ortaya çıkarmak için sözümüzü her yerde söylemeye devam edeceğiz. Eğer bir katil tetiği çekmiş ve bir kadını vahşice katletmişse onun adı katildir. İsteğimiz sadece bu tetiği çekenlerin değil arkasındaki güçlerin sorgulanması ve yargılanmasıdır. Hiç kimse kaygıya kapılmasın, milyonlar mutlaka kazanacaktır. Bu zalimler karşısında, bu faşizm anlayışı karşısında bizler mutlaka kazanacağız.”