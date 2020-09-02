HDP Eş Başkanları: AKP'li Tamer Akkal'ın açıklaması ucuz manipülasyondur; hukuki başvuruda bulunacağız

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın danışmanın yazdığını iddia ettiği "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.." sözlerine HDP Eş Genel Başkanlarından yanıt geldi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzalı açıklamada "AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'a ve ailesine yaptığı hakaret insanlık dışı ve skandaldır; kabul edilemez" denildi.

Açıklamada "AKP Milletvekili Tamer Akkal'ın söz konusu paylaşımı 1 saat 39 dakika kaldıktan sonra sildiği belirtilirken "Akkal’ın sonrasında yaptığı paylaşım ise adeta bir trollük itirafıdır. Suçluluğun telaşı içerisinde başvurulan ucuz bir manipülasyondur. Paylaşım sorumlusunun danışmanı olduğunu belirten Akkal, hesapların karıştırıldığını söyleyerek bu hakaretin aslında başka bir hesap üzerinden yapıldığını bir şekilde kabul etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Akkal'ın açıklamasının bireysel bir hata, sorumsuzluk ya da yanlışlık olarak görülemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklama olayın vehametini ortadan kaldırmamıştır. Toplumu ayrıştıran kutuplaştıran bir zihniyetin bilinçaltını işaret etmektedir. Bu nedenle, bu nefret diline hep birlikte karşı çıkmalı, toplumsal dokuyu bu şekilde tahrip etmesine asla müsaade etmemeliyiz.



Selahattin Demirtaş 6,5 milyondan fazla insanın iradesidir. Bu ülkede demokrasi, barış ve özgürlüğün tesisi için mücadele etmeye devam etmektedir. Varlığı, mücadelesi, fikirleri, üretimleri partimiz ve halklarımız için çok kıymetlidir. Onun hukuksuzca cezaevinde tutuluyor oluşu bu gerçeği değiştirmez aksine bu iktidarın ve vekillerinin meşruiyetini sorgulatır. Demirtaş ve cezaevinde tutulan tüm seçilmiş siyasetçiler onurumuzdur. Onların isimlerini hakaretle ağızlarına alma cüreti gösterenlere bunu yeniden hatırlatıyor, Akkal hakkında hukuki başvurularda bulunduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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