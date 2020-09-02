AKP'li vekil Tamer Akkal, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş" paylaşımı için "Danışmanım yaptı" dedi!

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AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde kızlarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.." ifadeleri kullandı. Tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayarak, Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşımın bir danışmın tarafından yapıldığını öne sürdü.

Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dilda'nın babalarıyla birlikte görüşmesine izin verilmediğini açıklamıştı.

TIKLAYIN - Demirtaş'ın kızları Delal ve Dilda'nın babalarıyla birlikte görüşmesine izin verilmedi

Başak Demirtaş, "Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi" demişti.

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, resmi Twitter hesabından "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. " şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"Aile ve çocuk kavramı en kutsal değerimizdir, paylaşım şahsım tarafından yapılmamıştır"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Tamer Akkal, söz konusu paylaşımı bir danışman tarafından yapıldığını öne sürerek, "Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır.

Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir. Milletin vekili makamında olan biri için böyle bir dilin tarafımca kullanılması bir yana, zikredilmesi bile benim dünyama terstir.

Her evladın ideolojilerimizden bağımsız çok değerli ve biricik olduğunu bilen ve evladı olan biri olarak; ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ırk, dil, din, etnik köken kavramlarından bağımsız çok kıymetli olduğunun bilincinde bir insan olarak, şahsımla ilgisi olmayan paylaşım için çok üzgün olduğumu belirtir, danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.