HDP Eş Başkanı Temelli: Ellerinden gelse hepimizi gözaltına alacaklar

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, güne partililerine yönelik gözaltı haberleriyle uyandıklarını söyleyerek, \"Bu artık iktidarın bir seçim propagandasına dönüşmüş durumda. Bu yöntemle seçim kazanacaklarına o kadar inanmışlar ki neredeyse bir tane bile HDP\'li kalmayacak. Ellerinden gelse hepimizi gözaltına alacaklar\" dedi.

Batman\'da milletvekilleri ile esnafı ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli daha sonra il binasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Temelli, güne partililerine yönelik gözaltı haberleriyle uyandıklarını iddia ederek, \"Bu artık iktidarın bir seçim propagandasına dönüşmüş durumda. Bu yöntemle seçim kazanacaklarına o kadar inanmışlar ki, neredeyse bir tane bile HDP\'li kalmayacak. Ellerinden gelse bizi, hepimizi gözaltına alacaklar. Nedir amaçları; seçim kampanyalarını sürdürebilmeleri. Bugün Türkiye\'nin en önemli sorunlarından biri demokrasi sorunudur, diyoruz. Demokratikleşme konusunda mücadelemizi her geçen gün yükseltiyoruz ama buna karşı iktidar adeta demokrasiden, adaletten kaçmak için, adeta bu ülkede demokrasiyi, adaleti gömmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Amaç HDP\'yi düşmanlaştırmak, arkadaşlarımıza gözaltı uygulamalarında bulunmak ve tutuklamak. Bütün bunlara baktığımızda her şey tüm çıplaklığıyla ortadadır\" diye konuştu.

Temelli, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili ise \"Bölgeyi seçimlerde öyle bir süpüreceğiz ki, bir daha kayyumu ağızlarına alamayacaklar. Bütün tehditleri boşa çıkarmanın yolu bu iradeyi güçlü bir şekilde iktidara getirmekten geçiyor. Biz inanıyoruz ki, çok güçlü bir şekilde sadece kayyumların olduğu yerde değil, Türkiye\'nin her yerinde bu iradeyi, bu demokrasi ve barış iradesini iktidara taşıyacağız\" dedi.



FOTOĞRAFLI