HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel: CHP ile İstanbul'da ortak aday gösterebiliriz

Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) ayrılıp Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) Eş Başkanlı'ğına seçilen Sebahat Tuncel, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Tuncel, "Sarıgül'ün adaylığını desteklemek zorunda değiliz. CHP gerçekten İstanbul'u almak istiyorsa, HDP'yle işbirliği yapmak istiyorsa bunu tartışırız. Böyle bir tartışma olmadan 'niye aday gösteriyorsunuz?' denilemez. Elbette en güçlü adayımızı göstereceğiz" dedi. Tuncel, "Sarıgül'ü ya da CHP'nin göstereceği başka bir adayı destekleme ihtimaliniz var mı?" sorusu üzerine "Belki ters bir şey olur, ortak bir aday gösterebiliriz. Olması gereken bu..." dedi.

Sarıgül'ü ya da CHP'nin göstereceği başka bir adayı destekleme ihtimallerinin olup olmayacağını yanıtlayan Tuncel, "Belki ters bir şey olur, ortak bir aday gösterebiliriz. Olması gereken bu..." ifadesini kullandı.

Yeni parti (HDP) ve yerel seçimi hakkında da açıklamalarda bulunan Sebahat Tuncel'in HaberTürk'ten Kübra Par'a verdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:



HDP'ye CHP'den katılım olacağı söyleniyor, doğru mu?

Bir gazeteci yazmış ama bizimle temasa geçen kimse yok. CHP içerisinde gerçekten demokrat bir kesim var. CHP'yi içeriden değiştirelim fikri çok defa denendi ve başarısız oldu. Solu birleştirmek adına önemli bir çağrımız var. Birlikte siyaset yapabiliriz.

Yerel seçimlerde Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul için adaylığı çok tartışılıyor. Kürt hareketi kendi çıkarını düşünerek AK Parti karşıtı oyların bölünmesine neden olacak diye eleştiriliyor.

Bu çok haksız bir eleştiri. Alternatif bir belediyecilik anlayışı oluşturulmak isteniyorsa, BDP'ye ve HDP'ye "alanı boşaltın" demekten ziyade "yerelde nasıl ortaklaşabiliriz" denilmesi lazım. Sarıgül'ün adaylığını desteklemek zorunda değiliz. CHP gerçekten İstanbul'u almak istiyorsa, HDP'yle işbirliği yapmak istiyorsa bunu tartışırız. Böyle bir tartışma olmadan "niye aday gösteriyorsunuz?" denilemez. Elbette en güçlü adayımızı göstereceğiz.

Sarıgül'ü ya da CHP'nin göstereceği başka bir adayı destekleme ihtimaliniz var mı?

Belki ters bir şey olur, ortak bir aday gösterebiliriz. Olması gereken bu...

Yani yerel seçimlerde CHP ve HDP işbirliği yapmalıdır diyorsunuz...

Mesele sadece yerel seçim sırasındaki iş birliği değil. Ana dilde eğitime hayır diyen bir partiye Kürtler oy vermez. Yapılması gereken ittifak politikası çerçevesini tartışmak ama henüz böyle bir durum yok ortada.

BDP neden HDP'ye dönüştü?

BDP'deki milletvekili arkadaşlarımız istifa edip HDP'ye geçmesi bu algıyı yaratıyor ama BDP, HDP'ye dönüşmüyor. HDP, HDK'nın örgütü. Geçmişi "çatı partisi olsun" tartışmalarına dayanıyor.

HDP solu kapsayacak bir çatı partisi değil mi?

Evet. 2011 genel seçimlerine Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu olarak girdik ve BDP'li olmayan arkadaşlarımız da milletvekili seçildi. Altan Tan, Şerafettin Elçi, Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel ve Ertuğrul Kürkçü arkadaşlarımız aslında BDPli olmadığı halde bu blokta seçime girdiler ve kazandılar. Bunu başarmamız yıllardır verdiğimiz mücadele için önemli bir zemin oluşturdu. O zaman bu birlikteliği devam ettirelim dedik.

BDP dururken neden başka bir yapılanmaya gerek duyuldu?

BDP bir Türkiye partisi ama BDP'nin dışında da siyaset yapan, başka iddiası olan toplumsal kesimlerle yan yana durmak istedik. Mesela EMEP, ESP, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek ve bunların dışında kendisini herhangi bir partide ifade etmeyen ama bu birlikteliği önemseyen, güçlü bir demokrasi cephesi oluşturmayı isteyen kesimler var. Dolayısıyla bunları kapsayan bir çatı partisi kurmayı amaçladık. Ekoloji, kadın, LGBT, gençlik, Kürt, sosyalist ve emek hareketlerini kapsayan çok geniş bir toplumsal örgütlenme zeminine sahibiz.

HDP "marjinal sol" olmakla suçlanıyor

Bu çok yanlış bir tartışma. Marjinal olan sol değil, sosyalist düşünceyi hayata indirgeyemeyen partilerdir. Ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların partisi olacağız. Türkiye'nin yüzde 80'nine hitap eden bir hareket olacağız.

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