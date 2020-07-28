HDP, Ebru Işık'a şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a 2 yıl partiden uzaklaştırma cezası verdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında, Merkezi Disiplin Kurulu’nun Ebru Işık'a şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında verdiği kararı açıkladı.

Beştaş, "Disiplin kurulu 'Kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle hem Mensur Işık’ı hem de Ebru Işık’ı dinledi. Savunmalar alındı, iddialar dinlendi. Mensur Işık’a 2 yıl geçici süreyle partiden uzaklaştırma cezası verildi" dedi.

Öte yandan cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik de geçtiğimiz haftalarda partiden ihraç edilmişti.

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