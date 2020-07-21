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HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'tan şiddet gördüğünü iddia eden Ebru Işık koruma talep etti

21 Temmuz 2020 08:49

Eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından geçen hafta darbedildiğini iddia ederek şikâyetçi olan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Savcılık Ebru Işık'ın başvurusunu Ankara 1. Aile Mahkemesine gönderdi. Mahkeme, talebi henüz karara bağlamadı.

Ebru Işık'ın, eşi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yine Ebru Işık'ın talebi üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi, Mensur Işık'ın müşterek konutlarından 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar vermişti.

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