HDP: Düşünceye kelepçe vurulamaz; akademisyenlere dokunmayın!

HDP Merkez Yürütme Kurulu, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayımladığı bildiride imzaları bulunan akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Düşünceye kelepçe vurulamaz; akademisyenlere dokunmayın. Gözaltına alınan akademisyenler derhal serbest bırakılmalı; siyasi iktidar tarafından sürdürülen, teşvik edilen insan haklarına ve hukuka aykırı soruşturmalar, linç kampanyaları derhal durdurulmalıdır” dendi.

"Hızla geri dönülmez bir noktaya yaklaşılıyor”

DHA’nın haberine göre HDP Merkez Yürütme Kurulu, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Düşünceye kelepçe vurulamaz; akademisyenlere dokunmayın...Türkiye her geçen gün büyük bir hızla geri dönülemez bir noktaya yaklaşıyor. Her gün bu ülkenin insanlarının, çocukların, kadınların, yaşlıların, gençlerin hayatlarını yitirdikleri gelişmeler yaşanıyor. Her gün halklar arasına düşmanlık tohumlarının atıldığı, insan yaşamının zerre kadar değerinin kalmadığı, hiçe sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu gelişmeler karşısında sesini yükselten ve insanlık onuruna sahip çıkanlar ise başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının siyasal ve kişisel linç kampanyalarına maruz bırakılıyorlar. Bunun son örneğini 'Bu suça ortak olmayacağız' diyen akademisyenlere yönelik gözaltılar oluşturuyor. Şiddetin sona ermesi, sorunların konuşularak çözülmesi, barışın gerçekleşmesi doğrultusunda açıklama yapan akademisyenlere yönelik sözel ve fiili saldırılar asla kabul edilemez."

"Linç kampanyaları derhal durdurulmalıdır”

Bugün bir tek kişiden dahi 'barış' kelimesini duymaya tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye'de 28 Şubat ve 12 Eylül günlerini aşan ağır baskı koşullarını yaratan Saray ve siyasi iktidar, attığı adımlarla Türkiye'yi her gün daha derin bir karanlığa sürüklüyor. Tüm toplumu korku ve baskı politikaları ile teslim almaya çalışıyor. Teslim alamadıklarını gözaltı ve tutuklamalarla yıldırmaya çabalıyor. Saray ve siyasi iktidar, evrensel ve demokratik en temel insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü çiğneme konusundaki tutumundan bir an önce vazgeçmelidir. Akademisyenlerin, edebiyatçıların, avukatların, sinemacıların, doktorların ve tüm yurttaşlarımızın demokratik ve barışçı tepkilerinin gözaltılar ve linç kampanyaları ile engellenmeye çalışılması akıl ve vicdan dışıdır. İnsanlık değerlerine sahip çıkan bütün girişimlerle dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Gözaltına alınan akademisyenler derhal serbest bırakılmalı; siyasi iktidar tarafından sürdürülen, teşvik edilen insan haklarına ve hukuka aykırı soruşturmalar, linç kampanyaları derhal durdurulmalıdır."