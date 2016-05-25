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HDP dokunulmazlıkları AYM'ye taşıyor

HDP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak

25 Mayıs 2016 21:11

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesi nedeniyle Perşembe günü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak. 

HDP, başvuruda anayasal haklar çerçevesinde halkların ve toplulukların, demokratik toplum ölçülerinin seçim yolu ile irade olarak kendisine temsilci seçtiği milletvekillerinin dokunulmazlıkların hukuk dışı oy ve yöntemlerle kaldırıldığını belirtecek. HDP’nin başvurusunda, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada yasal ve anayasal hakların ihlal edildiği, hukuka aykırı işlem gerçekleştirildiği belirtilecek.

 

Destek çağrısı

 

HDP AYM’ye yapacağı itiraz başvurusunda, Barolar başta olmak üzere insan hakları kurumları ve avukatlara destek çağrısında bulundu.

 

ÖHD: Demokratik siyasetin ve HDP’li milletvekillerinin yanındayız

 

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri de HDP’li milletvekillerinin AYM’ye bireysel başvurularına ilişkin, “Demokratik siyasetin ve HDP’li milletvekillerinin yanındayız. Toplum ve temsil hakkını savunacağız” açıklamasında bulundu. 

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